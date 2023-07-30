برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي

تغلب برشلونة على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

تقدم الفريق الكتالوني في الدقيقة 15 بتسديدة صعبة ومتقنة من عثمان ديمبيلي على يمين منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 20 تحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على رونالد أراوخو، ولكن سددها فينيسيوس جونيور في القائم.

وغادر أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة المباراة في الدقيقة 29 ليحل إريك جارسيا بدلا منه.

وحاول فينيسيوس مجددا في الدقيقة 31 ولكن الكرة لاقت القائم من جديد.

وتلاه أوريليان تشواميني لاعب الوسط الفرنسي بتسديدة أخرى، ولكن في القائم مرة أخرى.

شاهد جميع كرات ريال مدريد التي ارتطمت في العارضة والقائم خلال الكلاسيكو.. #ريال_مدريد_برشلونه #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/2EkWxCIQfj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 30, 2023

وفي الدقيقة 42 حل سيرجي روبرتو بدلا من إلكاي جوندوجان في صفوف الفريق الكتالوني، وسط مخاوف من تعرضه للإصابة.

وانضم جوندوجان لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر قبل نهاية الشوط ترك فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد موقعه ليأتي فران جارسيا بدلا منه.

وأتى توني كروس ولوكا مودريتش بدلا من فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 58.

فيما حل رافينيا والواعد فيرمين مارين بدلا من ديمبيلي وبيدري على الجانب الآخر في الدقيقة 66.

وأتى خوسيلو مهاجم ريال مدريد الجديد بدلا من جود بيلينجهام في الدقيقة 73.

بينما أجرى برشلونة 5 تبديلات في الدقيقة 76، بنزول سيرجينو ديست وأنسو فاتي وفيران توريس وماركوس ألونسو وعبد الصمد الزلزولي، بدلا من أراوخو

وأليخاندرو بالدي وأوريول روميو وفرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي.

فيرمين مارين أنهى اللقاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة حاسمة من سيرجي روبرتو.

وفي الدقيقة 90 صنع الشاب ثالث الأهداف، الذي سجله فيران توريس.

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في "كلاسيكو ودي" مثير..

برشلونة يفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-0.. شاهد الأهداف كاملة#ريال_مدريد_برشلونة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/X3G2sUUpN1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 29, 2023

ويحمل برشلونة لقب الدوري الإسباني، فيما توج ريال مدريد بكأس الملك.