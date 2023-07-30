برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي

الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة × ريال مدريد

تغلب برشلونة على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

تقدم الفريق الكتالوني في الدقيقة 15 بتسديدة صعبة ومتقنة من عثمان ديمبيلي على يمين منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 20 تحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على رونالد أراوخو، ولكن سددها فينيسيوس جونيور في القائم.

أخبار متعلقة:
صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه جيسوس يحدد مصير ثنائي أجانب الهلال السعودي بعد البطولة العربية الأهلي في الكأس وقمم البطولة العربية.. مواعيد مباريات الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي

وغادر أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة المباراة في الدقيقة 29 ليحل إريك جارسيا بدلا منه.

وحاول فينيسيوس مجددا في الدقيقة 31 ولكن الكرة لاقت القائم من جديد.

وتلاه أوريليان تشواميني لاعب الوسط الفرنسي بتسديدة أخرى، ولكن في القائم مرة أخرى.

وفي الدقيقة 42 حل سيرجي روبرتو بدلا من إلكاي جوندوجان في صفوف الفريق الكتالوني، وسط مخاوف من تعرضه للإصابة.

وانضم جوندوجان لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر قبل نهاية الشوط ترك فيرلاند ميندي ظهير ريال مدريد موقعه ليأتي فران جارسيا بدلا منه.

وأتى توني كروس ولوكا مودريتش بدلا من فيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 58.

فيما حل رافينيا والواعد فيرمين مارين بدلا من ديمبيلي وبيدري على الجانب الآخر في الدقيقة 66.

وأتى خوسيلو مهاجم ريال مدريد الجديد بدلا من جود بيلينجهام في الدقيقة 73.

بينما أجرى برشلونة 5 تبديلات في الدقيقة 76، بنزول سيرجينو ديست وأنسو فاتي وفيران توريس وماركوس ألونسو وعبد الصمد الزلزولي، بدلا من أراوخو

وأليخاندرو بالدي وأوريول روميو وفرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي.

فيرمين مارين أنهى اللقاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة حاسمة من سيرجي روبرتو.

وفي الدقيقة 90 صنع الشاب ثالث الأهداف، الذي سجله فيران توريس.

ويحمل برشلونة لقب الدوري الإسباني، فيما توج ريال مدريد بكأس الملك.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
نرشح لكم
بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس سيميوني يوجه رسالة قوية لـ فيليكس: لا يوجد شخص أعلى من أتليتكو مدريد فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان
أخر الأخبار
بعد غيابه لأيام بسبب صفقة الهلال.. ميتروفيتش يعود لتدريبات فولام ومدربه يعلق 10 دقيقة | ميركاتو
استراحة البطولة العربية - الوداد (1)-(0) أهلي طرابلس.. نهاية الشوط الأول 50 دقيقة | كأس العرب
مؤتمر مدرب النصر: فوز الزمالك العريض على المنستيري يحملنا مسؤولية كبيرة 59 دقيقة | الوطن العربي
طائرة - رئيس الاتحاد: مريم مصطفى أمام الدفع أو العودة إلى الأهلي.. وسبب خروج فريدة العسقلاني ساعة | كرة طائرة
مدير البطولة العربية: لا يحق للأندية تعديل القوائم في الأدوار النهائية ساعة | الوطن العربي
صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سواريز: سأرحل عن جريميو في ديسمبر المقبل.. وإنتر ميامي لم يتحدث معي مباشرة 2 ساعة | أمريكا
هتان باهبري: معجب بـ شيكابالا كثيرا.. ونتعلم منه كلاعبين 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات