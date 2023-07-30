صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه

الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة ليستر سيتي في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد.

وعاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالدفع بالظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في مركزه الطبيعي، بعدما لعب أول مباراتين خلال فترة الاعداد في وسط الملعب.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة لليفربول في الإعداد للموسم الجديد، والأولى في سنغافوره هذا الصيف، بعدما لعب أول مباراتين في ألمانيا.

أخبار متعلقة:
ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند ريال مدريد يعلن إصابة أردا جولر في الركبة وعودته إلى إسبانيا مونت كارلو: سان جيرمان لا ينوي مناقشة عروض السعودية بشأن ماركينيوس

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: كوميان كيهلير

الدفاع: ترينت – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: كورتيس جونز – بوبي كلارك – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي
نرشح لكم
صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية انتهت - ليفربول (4)-(0) ليستر سيتي ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند تقرير: كريستال بالاس يرفض بيع أوليسيه رغم محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي تقرير: هندرسون قد يعود إلى نوتنجهام فورست مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي الغياب الأول المطول.. مانشستر يونايتد يكشف عن إصابة كوبي ماينو
أخر الأخبار
طائرة - رئيس الاتحاد: مريم مصطفى أمام الدفع أو العودة إلى الأهلي.. وسبب خروج فريدة العسقلاني 15 ثاتيه | كرة طائرة
مدير البطولة العربية: لا يحق للأندية تعديل القوائم في الأدوار النهائية 14 دقيقة | الوطن العربي
صلاح يصنع هدفين في دقيقتين وبديله الواعد يسجل.. ليفربول يسحق ليستر برباعية ودية 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سواريز: سأرحل عن جريميو في ديسمبر المقبل.. وإنتر ميامي لم يتحدث معي مباشرة ساعة | أمريكا
هتان باهبري: معجب بـ شيكابالا كثيرا.. ونتعلم منه كلاعبين ساعة | كأس العرب
مؤتمر نبيل عماد: نريد تعويض الموسم الماضي بالبطولة العربية.. وهذا ما تغير مع أوسوريو ساعة | كأس العرب
مؤتمر أوسوريو: البطولة العربية فرصة لإثبات أننا فريق كبير.. وسنستحوذ أمام الشباب ساعة | كأس العرب
وزارة الرياضة: لا اعتراضات على ترشيد الكهرباء.. وهكذا يمكننا تفادي حرارة الصيف القادم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات