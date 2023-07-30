صلاح أساسي ضد ليستر سيتي.. وترينت يعود لمركزه
الأحد، 30 يوليه 2023 - 11:21
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة ليستر سيتي في المباراة الودية استعدادا للموسم الجديد.
وعاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالدفع بالظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد في مركزه الطبيعي، بعدما لعب أول مباراتين خلال فترة الاعداد في وسط الملعب.
وتعد هذه المباراة هي الثالثة لليفربول في الإعداد للموسم الجديد، والأولى في سنغافوره هذا الصيف، بعدما لعب أول مباراتين في ألمانيا.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: كوميان كيهلير
الدفاع: ترينت – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون
الوسط: كورتيس جونز – بوبي كلارك – أليكسيس ماك أليستر
الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح
ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.
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