ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي

الأحد، 30 يوليه 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية أن نادي ليفربول دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع كيليان مبابي.

وأشارت الصحيفة في خبر حصري لها إلى أن ليفربول يسعى للحصول على خدمات مبابي في الموسم المقبل على سبيل الإعارة من باريس.

ويسعى ليفربول لضم مبابي مستغلا الخلاف بينه وبين باريس بسبب إعلان اللاعب عدم تجديد تعاقده ورحيله في الموسم بعد المقبل مجانا.

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يأمل ليفربول في إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي حتى يستفيد النادي الفرنسي ماديا بدلا من رحيل اللاعب مجانا بنهاية الموسم المقبل.

كل ذلك يأتي وسط رغبة من نادي الهلال السعودي في التعاقد مع مبابي.

وقدم نادي الهلال عرضا خياليا لباريس مقابل 300 مليون يورو، و700 مليون يورو كراتب لـ مبابي لمدة موسم واحد فقط.

إلا أن مبابي البالغ من العمر 24 عاما رفض الاجتماع مع ممثلي الهلال السعودي.

ليفربول باريس سان جيرمان مبابي
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