رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلوند

السبت، 29 يوليه 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - أتالانتا

اتفق مانشستر يونايتد مع أتالانتا على ضم اللاعب راسموس هويلوند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت.

وفقا لرومانو فإن مانشستر يونايتد قد أتفق مع أتالانتا على ضم اللاعب الدنماركي مقابل 70 مليون يورو وسيوقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل التوقيع بشكل رسمي على العقود.

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صاحب الـ 20 عاما شارك في 36 مباراة مع أتالانتا بالموسم الماضي وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 4 أهداف.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث ليعود الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وغاب هويلوند عن مواجهة أتالانتا ضد بورنموث عصر اليوم الودية استعدادا للموسم الجديد مما يؤقد اقترابه من الرحيل كما أعلن النادي التعاقد مع البلال توريه مهاجم ألميريا وهو من سيعوض رحيله.

راسموس هويلاند راسموس هويلاند - أتالانتا مانشستر يونايتد
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