تقرير: كريستال بالاس يرفض بيع أوليسيه رغم محاولات تشيلسي ومانشستر سيتي
السبت، 29 يوليه 2023 - 18:39
كتب : FilGoal
يمتسك كريستال بالاس بلاعبه مايكل أوليسيه ويريد عدم بيعه لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع Football insider أن هناك محاولات من تشيلسي للتعاقد مع أوليسيه البالغ من العمر 21 عاما.
كذلك هناك اهتمام من مانشستر سيتي لضم اللاعب الشاب.
إلا أن كريستال بالاس سيحاول بكل قوة التمسك بصانع ألعابه الفرنسي في الموسم المقبل.
ولعب أوليسيه الموسم الماضي مع كريستال بالاس 37 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفين وصنع 11 هدفا.
وخلال مسيرته مع مراحل الناشئين لعب أوليسيه مع أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى ريدينج ومنه إلى كريستال بالاس.
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