تقرير: هندرسون قد يعود إلى نوتنجهام فورست

كشف موقع مانشستر إيفينينج نيوز عن إمكانية خروج دين هيندرسون من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بعد رحيل دافيد دي خيا لم يجد هيندرسون مركز أساسي كحارس مرمى لمانشستر يونايتد بعد التعاقد مع أندري أونانا ولذلك أصبح خروج هيندرسون متاح.

وأصبح مانشستر يونايتد منفتحا على خروج هيندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ويتواجد هندرسون حاليا في صفوف معسكر مانشستر يونايتد الاستعدادي للمشاركة في الموسم الجديد ولكنه لا يشارك باستمرار مما يدل على عدم وجوده ضمن مخططات المدرب إريك تين هاج.

وفقا للموقع فإن أونانا سيكون هو الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد مع تواجد توم هيتون كبديل.

الوجهة الأقرب لهندرسون حاليا هي نوتنجهام فورست الفريق الذي كان قد قضى الموسم الماضي معارا إليه والذي يفكر حاليا في التعاقد معه من جديد.

صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع نوتنجهام في 20 مباراة وخلالهم تمكن من الخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات واستقبل 33 هدفا.

هيندرسون خرج من أكاديمية مانشستر يونايتد ومنه صعد للفريق الأول وشارك معه في 29 مباراة.