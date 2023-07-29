معوض هويلوند المحتمل.. أتالانتا يتعاقد مع البلال توريه

السبت، 29 يوليه 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

البلال توريه

أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع البلال توريه قادما من ألميريا الإسباني في صفقة انتقال دائم.

وفقا لموقع "ترانسيفير ماركت" فإن الصفقة قد كلفت ألميريا 28 مليون يورو ولم يعلن النادي عن مدة التعاقد.

صاحب الـ 21 عاما انتقل إلى ألميريا في بداية الموسم الماضي قادما من استاد ريمس الفرنسي ليعوض رحيل عمر صادق الذي انتقل إلى ريال سوسيداد بعد صعود الفريق للدرجة الأولى.

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وشارك اللاعب المالي مع ألميريا خلال الموسم الماضي في 25 مباراة وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

توريه على الأغلب سيكون هو معوض هويلوند مهاجم أتالانتا والذي اقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أتالانتا كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي وتأهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

البلال توريه أتالانتا ألميريا
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