بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني

فسخ فالنسيا تعاقد مهاجمه إدينسون كافاني رسميا.

إدينسون كافاني النادي : فالنسيا فالنسيا

وأعلن فالنسيا في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت فسخ التعاقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى صيف عام 2024.

وخاض صاحب الـ36 عاما 28 مباراة مع الخفافيش سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين.

ومن المتوقع أن تلك الخطوة جاءت بعد توصل المهاجم الأوروجوايائي لاتفاق مع بوكا جونيورز للانضمام له.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن كافاني سينضم للفريق الأرجنتيني حتى ديسمبر من عام 2024.

وكان كافاني قريبا من الانتقال لبوكا جونيورز في عام 2021 لكنه فضل الاستمرار في النهاية مع مانشستر يونايتد آنذاك الذي مكث معه لعامين.