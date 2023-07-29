بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني

السبت، 29 يوليه 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني

فسخ فالنسيا تعاقد مهاجمه إدينسون كافاني رسميا.

وأعلن فالنسيا في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت فسخ التعاقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى صيف عام 2024.

وخاض صاحب الـ36 عاما 28 مباراة مع الخفافيش سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين.

أخبار متعلقة:
فيليز سارسفيلد لـ في الجول: جودين أبلغنا باعتزاله.. حاولنا إقناعه بالاستمرار في غياب ماني.. بايرن ينتصر وديا على كاواساكي الياباني قرار بايرن يمهد طريق ماني نحو الرحيل إلى النصر

ومن المتوقع أن تلك الخطوة جاءت بعد توصل المهاجم الأوروجوايائي لاتفاق مع بوكا جونيورز للانضمام له.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن كافاني سينضم للفريق الأرجنتيني حتى ديسمبر من عام 2024.

وكان كافاني قريبا من الانتقال لبوكا جونيورز في عام 2021 لكنه فضل الاستمرار في النهاية مع مانشستر يونايتد آنذاك الذي مكث معه لعامين.

فالنسيا كافاني بوكا جونيورز
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس سيميوني يوجه رسالة قوية لـ فيليكس: لا يوجد شخص أعلى من أتليتكو مدريد فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان باللون الأبيض.. برشلونة يعلن قميصه الثاني
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد ربع النهائي بين المصري والفائز من الأهلي والداخلية 13 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – زد يتمم التعاقد مع علي لطفي 18 دقيقة | الكرة المصرية
بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني 50 دقيقة | الدوري الإسباني
رومانو: جيمس رودريجيز لاعبا في ساو باولو 54 دقيقة | أمريكا
سلة – سيدات مصر ينتصرن على الكونغو الديمقراطية في افتتاح بطولة إفريقيا وتألق نادين السلعاوي ساعة | كرة سلة
فيليز سارسفيلد لـ في الجول: جودين أبلغنا باعتزاله.. حاولنا إقناعه بالاستمرار ساعة | أمريكا
في غياب ماني.. بايرن ينتصر وديا على كاواساكي الياباني ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يرغب في عودة أحمد نادر السيد.. وموقف اللاعب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات