بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني
السبت، 29 يوليه 2023 - 16:06
كتب : FilGoal
فسخ فالنسيا تعاقد مهاجمه إدينسون كافاني رسميا.
إدينسون كافاني
النادي : فالنسيا
وأعلن فالنسيا في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم السبت فسخ التعاقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى صيف عام 2024.
وخاض صاحب الـ36 عاما 28 مباراة مع الخفافيش سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفين.
ومن المتوقع أن تلك الخطوة جاءت بعد توصل المهاجم الأوروجوايائي لاتفاق مع بوكا جونيورز للانضمام له.
وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن كافاني سينضم للفريق الأرجنتيني حتى ديسمبر من عام 2024.
وكان كافاني قريبا من الانتقال لبوكا جونيورز في عام 2021 لكنه فضل الاستمرار في النهاية مع مانشستر يونايتد آنذاك الذي مكث معه لعامين.
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ راديو مونت كارلو: سان جيرمان سيضم ديمبلي بشرط جزائي صغير صاحب الطعنة في قلب برشلونة.. جودين يبلغ إدارة ناديه بقرار الاعتزال رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس سيميوني يوجه رسالة قوية لـ فيليكس: لا يوجد شخص أعلى من أتليتكو مدريد فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان باللون الأبيض.. برشلونة يعلن قميصه الثاني
أخر الأخبار
رومانو: جيمس رودريجيز لاعبا في ساو باولو 54 دقيقة | أمريكا