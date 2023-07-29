رومانو: جيمس رودريجيز لاعبا في ساو باولو

السبت، 29 يوليه 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - كولومبيا

أصبح جيمس رودريجيز لاعبا جديدا في صفوف ساو باولو البرازيلي بحسب فابريزو رومانو.

وخاض الكولومبي تجربته الأخيرة بقميص أولمبياكوس اليوناني وفسخ عقده في شهر أبريل الماضي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن رودريجيز وقع على عقود انضمامه وأصبح لاعبا جديدا في ساو باولو بعدما تم الاتفاق الشفهي بين الطرفين خلال اليومين الماضيين.

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وأوضح رومانو أن الإعلان الرسمي عن انضمام رودريجيز إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر سيتم خلال الساعات المقبلة.

ويحتل ساو باولو المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد مرور 16 جولة من الدوري البرازيلي.

وينافس الفريق على لقب كأس البرازيل حيث خسر ذهاب نصف النهائي ضد كورينثيانز بنتيجة 2-1.

وسيلتقي في دور الـ 16 من كوبا سود أمريكانا مع سان لورينزو الأرجنتيني في أغسطس المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم هداف كأس العالم 2014 بالانتقال من قبل لصفوف بوتافوجو البرازيلي. (طالع التفاصيل)

وانضم جيمس إلى أولمبياكوس الموسم المنقضي مجانًا بعقدٍ لمدة موسم واحد، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي على تجديد عقده.

اللاعب البالغ 31 عامًا خاض 24 مباراة مع أولمبياكوس الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وحضر جيمس إلى أولمبياكوس قادمًا من الريان القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

وسبق لـ جيمس اللعب في صفوف بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون.

ويعد جيمس هداف كأس العالم 2014 الذي شهد قمة تألقه وانضمامه في نصف الصيف إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.

جيمس رودريجيز ساو باولو
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