سبورت: جيمس رودريجيز قد ينتقل للدوري البرازيلي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إمكانية انتقال جيمس رودريجيز لاعب أولمبياكوس السابق إلى الدوري البرازيلي.

خاميس رودريجيز النادي : لاعب حر جيمس رودريجيز النادي :

أولمبياكوس كان قد أعلن فسخ تعاقده مع أولمبياكوس منذ أيام وقبل 5 مباريات من انتهاء الدوري اليوناني ويحق للاعب حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا لسبورت فإن نادي بوتافوجو البرازيلي يرغب في التعاقد مع اللاعب الكولومبي ليلعب في صفوفه بالموسم المقبل.

سبورت أشارت إلى أن النادي البرازيلي قد تواصل بالفعل مع رودريجيز وتحدث مع ممثليه لبحث إمكانية انتقال اللاعب لبوتافوجو.

إدارة النادي البرازيلي ترغب في التعاقد مع لاعب من أصحاب الأسماء الكبرى من أجل أن يكون واجهة مشروع النادي الرياضي الجديد وهو أمر مشابه لما حدث مع كلارينس سيدورف في 2012.

جون تيكسور مالك النادي تحدث عن إمكانية ضم اللاعب قائلا: "أحب أن أراقب سوق الانتقالات، وتحدثنا مع ممثلي جيمس رودريجيز بالفعل ولكن بالنسبة لي اللحظة الحاسمة هي عندما يقول إنه يريد اللعب في الفريق، عليه أن يرفع الهاتف ويقول أنا أريد ارتداء قميص بوتافوجو وهذا لم يحدث بعد".

وانضم جيمس إلى أولمبياكوس مطلع الموسم الجاري مجانًا بعقدٍ لمدة موسم واحد، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي على تجديد عقده.

اللاعب البالغ 31 عامًا خاض 24 مباراة مع أولمبياكوس الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وحضر جيمس إلى أولمبياكوس قادمًا من الريان القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

وسبق لـ جيمس اللعب في صفوف بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون.

ويعد جيمس هدف كأس العالم 2014 الذي شهد قمة تألقه وانضمامه في نصف الصيف إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.

وكان البرازيلي مارسيلو قد فسخ عقده بشكلٍ مبكر في منتصف الموسم ورحل عن أولمبياكوس بدوره بعد أشهر قليلة في صفوف النادي.

يتزامن ذلك مع رحيل الإسباني ميتشل جونزاليس عن تدريب أولمبياكوس الذي يحتل حاليا المركز الثالث في مرحلة تحديد بطل الدوري بفارق 6 نقاط عن باناثينايكوس المتصدر.