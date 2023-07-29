مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي

أعلن مانشستر سيتي اليوم السبت تجديد عقد مدافعه ناثان أكي حتى عام 2027.

ناثان أكي النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان التعاقد السابق للاعب الهولندي ينتهي في صيف عام 2025.

وشارك أكي الموسم الماضي مع سيتي في 41 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف حيث توج الفريق بالثلاثية التاريخية.

وتحدث اكي لموقع سيتي الرسمي قائلا: "هذا أفضل فريق في العالم ليس لدي أي شكوك حول ذلك".

وواصل "أن أكون لاعبا في مانشستر سيتي يجعلني أشعر بالفخر كل يوم".

وأردف "إنه نادي كرة قدم يتوقع منك الامتياز في كل شيء وهذا يجعله بيئة جيدة للتحسن، أنا الآن في مرحلة من مسيرتي حيث أريد التطور وأستطيع القيام بذلك".

وأكمل اللاعب الهولندي "بيب جوارديولا أفضل مدرب في كرة القدم هو عبقري ويرى اللعبة بشكل مختلف لذا الحصول على فرصة العمل معه لفترة أطول هو شرف، وأنا ممتن لكل ما فعله معي شخصيا ومهنيا".

وأتم أكي تصريحاته "أود أيضا شكر جماهير سيتي على دعمهم لقد شعرت بذلك منذ انضمامي للفريق وهذا يساعدني كثيرا، تركيزي الآن أن أجعلهم فخورين بالفوز بالمزيد من البطولات".

وانضم صاحب الـ28 عاما إلى سيتي قادما من بورنموث في عام 2020.

وإجمالا خاض أكي مع سيتي 81 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف.