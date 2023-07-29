مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي

السبت، 29 يوليه 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

ناثان أكي يحتفل بهدفه في أرسنال

أعلن مانشستر سيتي اليوم السبت تجديد عقد مدافعه ناثان أكي حتى عام 2027.

ناثان أكي

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكان التعاقد السابق للاعب الهولندي ينتهي في صيف عام 2025.

وشارك أكي الموسم الماضي مع سيتي في 41 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف حيث توج الفريق بالثلاثية التاريخية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي الغياب الأول المطول.. مانشستر يونايتد يكشف عن إصابة كوبي ماينو خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الداخلية والنحاس لخلافة علاء عبد العال

وتحدث اكي لموقع سيتي الرسمي قائلا: "هذا أفضل فريق في العالم ليس لدي أي شكوك حول ذلك".

وواصل "أن أكون لاعبا في مانشستر سيتي يجعلني أشعر بالفخر كل يوم".

وأردف "إنه نادي كرة قدم يتوقع منك الامتياز في كل شيء وهذا يجعله بيئة جيدة للتحسن، أنا الآن في مرحلة من مسيرتي حيث أريد التطور وأستطيع القيام بذلك".

وأكمل اللاعب الهولندي "بيب جوارديولا أفضل مدرب في كرة القدم هو عبقري ويرى اللعبة بشكل مختلف لذا الحصول على فرصة العمل معه لفترة أطول هو شرف، وأنا ممتن لكل ما فعله معي شخصيا ومهنيا".

وأتم أكي تصريحاته "أود أيضا شكر جماهير سيتي على دعمهم لقد شعرت بذلك منذ انضمامي للفريق وهذا يساعدني كثيرا، تركيزي الآن أن أجعلهم فخورين بالفوز بالمزيد من البطولات".

وانضم صاحب الـ28 عاما إلى سيتي قادما من بورنموث في عام 2020.

وإجمالا خاض أكي مع سيتي 81 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف.

ناثان أكي مانشستر سيتي
نرشح لكم
الغياب الأول المطول.. مانشستر يونايتد يكشف عن إصابة كوبي ماينو رسالة من صلاح لجوردان هندرسون بعد رحيله إلى الاتفاق مانشستر سيتي يعلن رحيل محرز وانتقاله إلى أهلي جدة أثليتك: عرض من سان جيرمان لضم هولاند.. أقل مما قدمه مانشستر يونايتد رومانو: 93 مليون يورو تم رفضهم.. تطور مفاوضات تشيلسي وبرايتون لضم كايسيدو ذا أثليتك: فابينيو خارج معسكر ليفربول في سنغافورة استعدادا للانضمام لـ الاتحاد بعد رحيل هندرسون.. من سيكون قائد ليفربول الجديد؟ رسالة مؤثرة من هندرسون قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يجدد تعاقد ناثان أكي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – فيوتشر يستقر على تعيين مدرب أجنبي 39 دقيقة | الكرة المصرية
الغياب الأول المطول.. مانشستر يونايتد يكشف عن إصابة كوبي ماينو 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الداخلية والنحاس لخلافة علاء عبد العال 50 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم السبت 29-7-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ ساعة | الدوري الإسباني
بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء 10 ساعة | الدوري المصري
مجموعة الزمالك - سيكو فوفانا: الإرهاق أثر علينا ولم يسعفني الوقت.. وهذه رسالتي لجماهير النصر 11 ساعة | الوطن العربي
البطولة العربية - في صالح الزمالك.. الشباب والنصر يتعادلان سلبيا رغم حضور رونالدو 11 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات