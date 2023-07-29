الغياب الأول المطول.. مانشستر يونايتد يكشف عن إصابة كوبي ماينو

السبت، 29 يوليه 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد

كشف مانشستر يونايتد صباح اليوم السبت عن تشخيص إصابة لاعبه الشاب كوبي ماينو والتي تعرض لها ضد ريال مدريد.

كوبي ماينو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن ماينو أصيب في الكاحل وأنه سيغيب عن الجزء الأول من الموسم المقبل.

ولم يشر يونايتد لمدة الغياب المتوقعة بيد أنه أوضح أن اللاعب غادر معسكر فريقه في أمريكا وعاد إلى إنجلترا للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية.

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ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة بروسيا دورتموند الإثنين المقبل في مباراته الأخيرة في أمريكا قبل العودة إلى أوروبا.

وبعد العودة سيواجه يونايتد لانس الفرنسي وأتليتك بلباو قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ويبدأ يونايتد موسمه بملاقاة ولفرهامبتون في الـ14 من شهر أغسطس الجاري في ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد كوبي ماينو
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