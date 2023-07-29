بداية المباريات في السادسة مساءً.. قرارات وزارة الشباب بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن قرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية.

وكشف البيان أن تبدأ المباريات في السادسة مساءً وتنتهي مع حلول المغرب مباشرة في جميع المسابقات.

وجاء بيان الوزارة كالآتي:

"في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال تعميم لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات تنفيذاً لتلك القرارات وجاءت كالتالي:

أولا: فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات جاء التوجيه كالتالي:

بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية في ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية.

وبناء على ذلك تضمن التعميم الصادر لمديريات الشباب والرياضة بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وتعديلاته باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الأندية الرياضة بأن تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية والاستادات والملاعب المفتوحة.

وفيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم:

بناء على ما سبق من اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، فقد تضمن الخطاب المرسل للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام باتخاذ اللازم بأن تلعب كل المباريات في جميع المسابقات الرياضية في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تعليمات الحكومة لوزارة الرياضة بشأن تنظيم المباريات خلال عملية ترشيد استهلاك الكهرباء في الوقت الراهن.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه قد تم توجيه وزارة الرياضة بإقامة المباريات قبل غروب الشمس.

وانتهى موسم الدوري المصري 2022-2023 بتتويج الأهلي باللقب، وتأهله رفقة بيراميدز الثاني إلى دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأهل الزمالك وفيوتشر صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى كأس الكونفدرالية.

ويستمر الموسم الحالي بمباراتين في كأس مصر، الأولى يوم 30 يوليو بين الأهلي والداخلية في دور الـ 16 لكأس مصر، والثانية في 3 أغسطس بين الفائز منهما والمصري في ربع النهائي.

بعد ذلك يتوقف النشاط الكروي استعدادا للموسم الجديد.