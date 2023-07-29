البطولة العربية - في صالح الزمالك.. الشباب والنصر يتعادلان سلبيا رغم حضور رونالدو

السبت، 29 يوليه 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

الشباب - النصر

تعادل النصر والشباب سلبيا في قمة الجولة الأولى من البطولة العربية لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

وبتلك النتيجة تصدر الزمالك ترتيب المجموعة قبل لقاء الشباب السعودي يوم الإثنين المقبل.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه النصر والشباب بنقطة لكل فريق ويتذيل المنستيري الترتيب بدون رصيد.

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التعادل السلبي هو الثالث في البطولة الحالية بعد تعادلين سلبيين ضربا المجموعة الثانية في اليوم الأول من البطولة.

وجلس تاليسكا وكريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا وأليكس تيليس على مقاعد بدلاء النصر في بداية اللقاء.

في المقابل بدأ الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الشباب في التشكيل الأساسي للفريق.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة فأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في وجه عبد الله الجوعي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الآخر لكن دون خطورة محققة.

في الدقيقة 41 سدد جيسلان كونان كرة قوية مرت أعلى عارضة الشباب.

وفي الشوط الثاني دفع لويس كاسترو مدرب النصر بالثنائي أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب.

بعد دقيقتين تحصل تاليسكا على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب الشباب.

وهدد البرازيلي مرمى الشباب بتسديدة أرضية أمسك بها الحارس كيم سونج كو على مرتين في الدقيقة 50.

ومع مرور ساعة على بداية اللقاء شارك كريستيانو رونالدو بدلا من عبد الفتاح أدم.

وبعد 5 دقائق تبعه سيكو فوفانا بدلا من علي الحسن.

وتألق كيم حارس الشباب ومنع تصويبة صاروخية من رونالدو من على حدود منطقة الجزاء.

استحوذ الشباب قليلا على الكرة، وقبل ربع ساعة سجل رونالدو هدف أول في اللقاء لكن ألغي بداعي وجود تسلل على البرتغالي.

وفي الدقيقة 79 تصدى نواف العقيدي لتسديدة هاتان باهبري من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر باهبري فرصة أخرى في الدقيقة التالية.

وفي الدقيقة 84 سدد رونالدو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط البشري ومرت بمحاذاة القائم.

وانتهت القمة السعودية بتعادل سلبي في مصلحة الزمالك قبل المواجهتين المقبلتين.

الشباب النصر البطولة العربية
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