الرحلة مستمرة.. بيراميدز يجدد تعاقد شريف إكرامي
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 22:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد شريف إكرامي.
شريف إكرامي
النادي : بيراميدز
وانتهى تعاقد إكرامي مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.
وحرصت إدارة بيراميدز على "تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق".
الحارس البالغ 40 عاما والذي "قضى نصف مسيرته بين الثلاث خشبات" انضم لبيراميدز في 2020.
الرحلة لسه مستمرة، إكرامي مكمل في #بيراميدز 🔵🧤#SherifEkramyStays pic.twitter.com/iwbD2NMKKo— Pyramids FC (@pyramidsfc) July 28, 2023
وخاض مع الفريق 73 مباراة في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه 37 مباراة واستقبل 58 هدفا.
وخاض إكرامي الموسم المنقضي مباراة واحدة فقط، وتعرض للإيقاف من كاف بسبب إيجابية عينة المنشطات.
وأوضح بعد ذلك إكرامي أسباب إيقافه كما وجه نصيحة لزملائه. (طالع التفاصيل)
إكرامي الذي لعب للأهلي والجونة وفينيورد الهولندي حقق 20 لقبا مع الأهلي ولقب كأس هولندا مع فينيورد.