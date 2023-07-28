الرحلة مستمرة.. بيراميدز يجدد تعاقد شريف إكرامي

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 22:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - شريف إكرامي

أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد شريف إكرامي.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وانتهى تعاقد إكرامي مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

وحرصت إدارة بيراميدز على "تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق".

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الحارس البالغ 40 عاما والذي "قضى نصف مسيرته بين الثلاث خشبات" انضم لبيراميدز في 2020.

وخاض مع الفريق 73 مباراة في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه 37 مباراة واستقبل 58 هدفا.

وخاض إكرامي الموسم المنقضي مباراة واحدة فقط، وتعرض للإيقاف من كاف بسبب إيجابية عينة المنشطات.

وأوضح بعد ذلك إكرامي أسباب إيقافه كما وجه نصيحة لزملائه. (طالع التفاصيل)

إكرامي الذي لعب للأهلي والجونة وفينيورد الهولندي حقق 20 لقبا مع الأهلي ولقب كأس هولندا مع فينيورد.

شريف إكرامي بيراميدز
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