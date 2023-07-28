الجزيري: نريد المواصلة في البطولة العربية على نفس المستوى

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن الفريق يريد المواصلة على نفس المستوى بعد الفوز برباعية على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وافتتح الجزيري أهداف الزمالك في النسخة الحالية من البطولة العربية، وأصبح سادس أجنبي يسجل للأبيض في البطولة العربية (طالع التفاصيل)

وقال الجزيري عبر قناة SSC السعودية: "الفوز يجعلنا نلعب بأريحية في المباراتين المقبلتين، وعرفنا نقاط القوة والضعف في الفريق واستغللنها".

وأضاف "نريد المواصلة في البطولة على نفس المستوى، لأن المباريات لن تكون سهلة، ونريد أن نكون الموعد".

وواصل "كما للمنافسين أهداف فنحن أيضا لنا، ونريد تحقيق أهدافنا في البطولة".

وأتم "لدينا مسؤولية أن نكون أفضل بعد عام غير جيد مررنا به، ومع عودة المعارين والتدعيمات تتحسن النتائج".



































الفوز منح الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط في انتظار مباراة النصر والشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

الزمالك حقق ثالث أكبر فوز له في منافسات البطولات العربية بعدما فاز على نواذيبو بطل موريتانيا في موسم 2003-2004 بنتيجة 5-1.

كما فاز الزمالك على مولودية الجزائر في موسم 2004-2005 بنتيجة 5-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.