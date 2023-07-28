الأجنبي السادس.. الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية أمام المنستيري

أصبح سيف الدين الجزيري اللاعب رقم 35 الذي يسجل لــ الزمالك في البطولة العربية.

وتقدم الزمالك بهدف أول للجزيري في شباك الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية.

كما أصبح سادس لاعب أجنبي تسجيلا للأبيض في البطولة العربية بجميع مسميات المسابقة السابقة.

وافتتح الدولي التونسي التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

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صاروخ من سيف الجزيري يفتتح به أهداف الزمالك في البطولة العربية 🚀#كأس_الملك_سلمان_للأنديةpic.twitter.com/4AAepia6ZI — FilGoal (@FilGoal) July 28, 2023

وكان هشام إبراهيم أول من سجل للزمالك في كأس الكؤوس العربية بنسخة 1989 ضد الهلال السوداني.

ويعد عبد الحليم علي الأكثر تسجيلا للزمالك في البطولة العربية برصيد 13 أهداف.

ويعد الكونغولي كابونجو كاسونجو أفضل هداف أجنبي للزمالك في البطولة العربية برصيد 3 أهداف.

وسبق الجزيري كل من كابونجو كاسونجو وأولي جونيور وحمدي النقاز ومارك بوه وصالح سدير.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم كل من النصر والشباب السعوديان.