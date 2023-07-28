الأجنبي السادس.. الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية أمام المنستيري

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

هدف سيف الجزيري في المنستيري

أصبح سيف الدين الجزيري اللاعب رقم 35 الذي يسجل لــ الزمالك في البطولة العربية.

وتقدم الزمالك بهدف أول للجزيري في شباك الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية.

كما أصبح سادس لاعب أجنبي تسجيلا للأبيض في البطولة العربية بجميع مسميات المسابقة السابقة.

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وافتتح الدولي التونسي التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

وكان هشام إبراهيم أول من سجل للزمالك في كأس الكؤوس العربية بنسخة 1989 ضد الهلال السوداني.

ويعد عبد الحليم علي الأكثر تسجيلا للزمالك في البطولة العربية برصيد 13 أهداف.

ويعد الكونغولي كابونجو كاسونجو أفضل هداف أجنبي للزمالك في البطولة العربية برصيد 3 أهداف.

وسبق الجزيري كل من كابونجو كاسونجو وأولي جونيور وحمدي النقاز ومارك بوه وصالح سدير.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم كل من النصر والشباب السعوديان.

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