رسالة من صلاح لجوردان هندرسون بعد رحيله إلى الاتفاق

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 15:41

كتب : FilGoal

صلاح هندرسون

وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة إلى جوردان هندرسون قائد فريقه السابق عقب رحيله إلى الاتفاق السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

جوردان هندرسون

النادي : الاتفاق

ليفربول

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "كان من الرائع تواجدك معنا كقائد للفريق وإنه أمر محزن رؤيتك ترحل".

وأردف "رحلتنا سويا كانت خاصة ومليئة بالبطولات الهامة".

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وأتم "أتمنى لك الأفضل في الفصل المقبل من مسيرتك".

وانضم هندرسون إلى الاتفاق بناء على طلب من مدرب الفريق ستيفن جيرارد بعد 12 عاما قضاهم في صفوف ليفربول.

ومن المنتظر أن يتقاضى هندرسون نحو 700 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

وأعلن الاتفاق تعاقده مع الفرنسي موسى ديمبلي والاسكتلندي جاك هيندري قبل الإعلان عن ضم هندرسون.

ليفربول جوردان هندرسون صلاح الاتفاق
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