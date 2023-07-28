رسالة من صلاح لجوردان هندرسون بعد رحيله إلى الاتفاق

وجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة إلى جوردان هندرسون قائد فريقه السابق عقب رحيله إلى الاتفاق السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "كان من الرائع تواجدك معنا كقائد للفريق وإنه أمر محزن رؤيتك ترحل".

وأردف "رحلتنا سويا كانت خاصة ومليئة بالبطولات الهامة".

وأتم "أتمنى لك الأفضل في الفصل المقبل من مسيرتك".

It was great having you as our captain and it sucks to see you go. Our journey together was a truly special one full of important trophies. I wish you the best in the next stage of your career. pic.twitter.com/6JU9tgUyHt — Mohamed Salah (@MoSalah) July 28, 2023

وانضم هندرسون إلى الاتفاق بناء على طلب من مدرب الفريق ستيفن جيرارد بعد 12 عاما قضاهم في صفوف ليفربول.

ومن المنتظر أن يتقاضى هندرسون نحو 700 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

وأعلن الاتفاق تعاقده مع الفرنسي موسى ديمبلي والاسكتلندي جاك هيندري قبل الإعلان عن ضم هندرسون.