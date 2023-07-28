مانشستر سيتي يعلن رحيل محرز وانتقاله إلى أهلي جدة
الجمعة، 28 يوليه 2023 - 14:34
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر سيتي اليوم الجمعة رسميا رحيله لاعبه رياض محرز وانتقاله إلى أهلي جدة.
رياض محرز
النادي : الأهلي
وأنهى اللاعب الجزائري بذلك رحلة استمرت خمس سنوات مع السيتيزينز قادما من ليستر في صيف عام 2018.
وارتدى محرز قميص سيتي 236 مرة وسجل خلالهم 78 هدفا وصنع 59 آخرين.
وتوج محرز مع سيتي بـ11 بطولة بواقع 4 مرات للدوري الإنجليزي و2 كأس الاتحاد الإنجليزي و3 لكأس رابطة الأندية و2 للدرع الخيرية ومرة وحيدة لدوري ابطال أوروبا.
وقال محرز لموقع سيتي الرسمي: "اللعب لمانشستر سيتي كان فخرا، أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات والاستمتاع بكرة القدم وحققت كل ذلك وأكثر".
Thank you, @Mahrez22! 💫🇩🇿 pic.twitter.com/omGQFqfkzl— Manchester City (@ManCity) July 28, 2023
وأردف "حظيت بخمس سنوات رائعة عملت فيها مع العديد من اللاعبين الرائعين وأفضل مدرب في العالم وجماهير مدهشة".
وتابع "حظيت بذكريات جميلة وطريقة تتويجنا بلقب الدوري والمعارك التي خضناها مع ليفربول والموسم الماضي مع أرسنال كل ذلك أكد رغبتنا وعقليتنا أن نصبح الأفضل".
وأتم محرز "مانشستر سيتي سيظل دائما جزءا كبيرا وسعيدا في حياتي".
وبعد دقائق من إعلان سيتي نشر حساب أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمحرز وهو يرتدي قميص النادي.
ووقع محرز على عقد يربطه بالنادي السعودي حتى صيف عام 2027.
انـتـهـى الانـتـظـار ، ريـاض حـقـيـقـة 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli pic.twitter.com/XNbXWhs8zL— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2023
وأصبح محرز ثالث صفقات الأهلي الصيفية بعد روبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.