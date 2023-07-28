منافس الزمالك – النصر يقيد ماني في قائمته بـ كأس العرب

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

قيد النصر ساديو ماني في قائمته المشاركة في كأس العرب.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

النصر

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها صباح اليوم الجمعة فإن ذلك الإجراء جاء تحسبا للتوقيع بشكل رسمي مع اللاعب السنغالي في أي وقت خلال البطولة.

وقال مصدر رسمي للصحيفة السعودية: "كل فريق يحق له تقديم قائمة بـ35 لاعبا في البطولة العربية شرط ألا يشارك أي لاعب إلا عقب تسجيله في الاتحاد المحلي الذي يتبعه النادي".

أخبار متعلقة:
يوفنتوس وميلان يتعادلان في قمة ودية مثيرة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-7-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والاتحاد المنستيري والنصر طائرة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: المحكمة رفضت طعن مريم مصطفى على عدم صحة توقيعها للتجديد وخطوة

وكان هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ أعلن وجود مفاوضات بين النصر وماني للانتقال إلى الفريق الملقب بالعالمي.

وقال هاينر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟ بايرن ميونيخ على علم بذلك. وهذا أسلوب جيد".

وأضاف "مجرد مفاوضات أولية على حد علمي، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وتابع "الموسم الذي لعبه ماني مع بايرن لم يكن مرضيا له ولا لنا".

وذكرت صحيفة "الرياضية" في وقت سابق أن هناك اجتماع حاسم بين ممثلي النصر ومحامي ماني لإتمام الصفقة.

وكشف التقرير أن النصر بات قريبا من الحصول على خدمات ماني، الذي كان يطالب بـ 100 مليون دولار في العام الواحد، قبل أن يتقلص المبلغ إلى 40 مليونا.

وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.

وغاب ماني عن المشاركة مع منتخب بلاده السنغال في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخلال الصيف الجاري ضم النضر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا أليكس تيليس من إنتر ميلان ولانس ومانشستر يونايتد.

ويلعب النصر في المجموعة الثالثة من كأس العرب بجوار كل من الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري.

ماني النصر الزمالك كأس العرب
نرشح لكم
قرار بايرن يمهد طريق ماني نحو الرحيل إلى النصر تقرير سعودي: النصيري بديل ميتروفيتش في الهلال الإخبارية السعودية: الصفقة تمت.. ماني إلى النصر لن يذهب إلى مانشستر؟ عكاظ: سفيان أمرابط وافق على الانتقال إلى أهلي جدة رسالة من صلاح لجوردان هندرسون بعد رحيله إلى الاتفاق مانشستر سيتي يعلن رحيل محرز وانتقاله إلى أهلي جدة ادعاءات وتٌهم: دليلك لتفسير ما يحدث في الكرة السعودية.. ونظرة العالم مجموعة الزمالك – مدرب النصر: تأثرنا بمواجهتي إنتر وسان جيرمان.. وتركيزنا الآن على الشباب
أخر الأخبار
الأهلي في الكأس وقمم البطولة العربية.. مواعيد مباريات الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة 5 دقيقة | كأس العرب
ميرور: ليفربول يتفاوض مع باريس سان جيرمان لضم مبابي 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: انتقال حمدي موسى ظهير أيسر فريق الشباب إلى زد 10 ساعة | الدوري المصري
بوبو: كنت قريبا من الأهلي.. وأستطيع المنافسة في أي فريق 10 ساعة | الدوري المصري
مدرب الشباب السعودي: لن أقود الفريق أمام الزمالك.. وزيزو مفتاح لعب الأبيض 11 ساعة | كأس العرب
خبر في الجول - محمد شريف خارج قائمة الأهلي ضد الداخلية 11 ساعة | الكرة المصرية
"قدم نموذجًا رائعًا" الأهلي يودع علي لطفي 11 ساعة | ميركاتو
رومانو: الصفقة تمت.. مانشستر يونايتد يتفق مع أتالانتا على ضم هويلاند 12 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 3 خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات