يوفنتوس وميلان يتعادلان في قمة ودية مثيرة

تعادل يوفنتوس مع مواطنه ميلان إيجابيا بهدفين لمثلهما في قمة إيطالية ودية مثيرة صباح اليوم الجمعة.

وأقيمت الملعب في ملعب ديجنيتي هيلث سبورتس بارك في أمريكا.

افتتح مالك ثياو أهداف المباراة في الدقيقة 23 وأدرك دانيلو التعادل ليوفنتوس بعد 10 دقائق.

لكن أعاد أوليفييه جيرو التقدم لميلان عقب ست دقائق فقط.

وفي الدقيقة 48 أدرك دانيلي روجاني التعادل مجددا للبيانكونيري.

وكانت هذه هي أول مباراة ودية ليوفنتوس في معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

إذ أن مباراته التي كانت من المفترض أن تكون الأولى ضد برشلونة ألغيت لإصابة لاعبي الأخير بفيروس معوي.

وسيلتقي يوفنتوس مع ريال مدريد الخميس المقبل في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الدوري الإيطالي.

أما ميلان فبدأ ودياته اكتساح لوموزياني الإيطالي بسباعية دون رد وخسر من ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.

وسيواجه ميلان منافسه برشلونة الأربعاء المقبل في وديته الأخيرة قبل انطلاق الموسم.