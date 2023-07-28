مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-7-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والاتحاد المنستيري والنصر

الجمعة، 28 يوليه 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

الزمالك × فاركو

يشهد اليوم الجمعة إقامة أربع مباريات في الجولة الأولى ضمن منافسات كاس العرب المقامة في السعودية.

والبداية ستكون بمواجهة شباب بلوزداد مع الرجاء والتي ستنطلق في الرابعة عصرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

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وفي السادسة مساء سيواجه الزمالك نظيره الاتحاد المنستيري.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

أما في الثامنة مساء فسيواجه الكويت منافسه الوحدة عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1".

وأخيرا يلتقي النصر مع منافسه الشباب في العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

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كأس العرب الزمالك النصر الاتحاد المنستيري
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