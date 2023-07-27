البدري لـ في الجول: أشكر الصفاقسي على الفترة الماضية.. ولم أتخذ قراري بشأن العروض

وجه حسام البدري المدير الفني للصفاقسي السابق الشكر لناديه على الفترة الماضية التي قضاها رفقة الفريق.

وقال البدري في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "أشكر إدارة الصفاقسي التونسي على الفترة الماضية وأنا في طريقي حاليا لأداء مراسم العمرة".

وأردف "لدي عدة عروض لكنني لم أتخذ قراري النهائي بشأنها وبعد العمرة سأفكر وأتخذ قراري النهائي".

وأعلن الصفاقسي استقالة البدري من منصبه في وقت سابق عقب الهزيمة من الشرطة العراقي بهدف دون رد في أولى جولات البطولة العربية.

وبذلك، لن يكمل البدري مشواره مع الصفاقسي في باقي مباريات البطولة، إذ يتبقى للفريق مباراتين أمام اتحاد جدة، والترجي.

الصفاقسي في بيانه وجه الشكر لـ حسام البدري على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

كان حسام البدري قد تولى تدريب الصفاقسي في 25 مارس الماضي.

مدرب منتخب مصر الأسبق، قاد الصفاقسي في 18 مباراة. فاز في خمس مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر7 آخرين.

وأنهى الصفاقسي بطولة الدوري التونسي في المركز السادس، ليبتعد عن المشاركات القارية خلال الموسم المقبل.