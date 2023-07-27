في الجول يكشف خطاب إنبي لاتحاد الكرة بسبب أحمد عيد وعدم رد الزمالك

أرسل نادي إنبي خطابا جديدا إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم رد نادي الزمالك عن كيفية توريد مبلغ تحويل إعارة الظهير أحمد عيد إلى انتقال نهائي.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

بالإشارة إلى خطابنا لنادي الزمالك بتاريخ 13 يوليو 2023 بشأن تفعيل بنود التعاقد وإنهاء إجراءات قيد اللاعب أحمد عيد بصفوف نادي إنبي للموسم الرياضي 2023-2024.

يرجى العلم أن نادي إنبي لم يتلقَّ ردا بخصوص توريد المبلغ المحدد للانتقال والمقدر بـ 3 مليون جنيه مصري.

مرفق لسيادتكم صورة من الشيك البنكي الصادر من البنك الأهلي المصري لصالح نادي الزمالك للألعاب الرياضية للإفادة عن كيفية توريد المبلغ المذكور وإنهاء قيد اللاعب ضمن صفوف نادي إنبي.

ولا تزال أزمة انتقال أحمد عيد ظهير الزمالك المعار إلى إنبي بصورة نهائية بلا حل حتى اللحظة الراهنة، حيث يريد اللاعب العودة إلى الزمالك، بينما يتمسك إنبي بإلزامه بتنفيذ ما وقع عليه في عقد الإعارة.

ماذا حدث؟

تقدم نادي إنبي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك واللاعب أحمد عيد.

وحصل FilGoal.com على نسخة من شكوى إنبي التي قدمها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك واللاعب أحمد عيد.

وجاءت شكوى إنبي كالتالي: "يتقدم نادي إنبي بشكوى رسمية ضد نادى الزمالك واللاعب أحمد عيد".

"يرجى تحويل اللاعب أحمد عيد للجنة الانضباط لما بدر منه من سلوك نوضحها فيما يلي. حضور تدریبات نادى الزمالك رغم عدم انتهاء مدة إعارته دون تصريح مسبق من مسئولي نادى إنبى".

"كذلك مداخلته الهاتفية على أحد القنوات الفضائية وتأكيده على عدم توقيعه على عقد بنية البيع مما يشوه صورة نادي إنبي وهذا يتنافى مع الأخلاق الرياضية المعمول بها بالوسط الرياضي".

وحصل FilGoal.com في وقت سابق على نسخة من عقد إعارة اللاعب لصفوف إنبي، موضح بها بند حق النادي البترولي في الاحتفاظ باللاعب بصورة نهائية دون ممانعة منه، بشرط سداد قيمة الشراء المتفق عليها، والذي كُتب في خانة الشروط الإضافية.

وجاء نص البند مذيلا بتوقيعات الأطراف المعنية كالتالي:

حق لنادي إنبي الاحتفاظ باللاعب بعد انتهاء مدة الإعارة احتفاظا نهائيا بدون أدنى ممانعة من اللاعب مع سداد ثلاثة ملايين جنيه لنادي الزمالك، وهذا البند ملزم لنادي الزمالك واللاعب المذكور بالعقد.

كما حصل FilGoal.com على نسخة من خطاب إنبي الموجه إلى نادي الزمالك، وإلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لتفعيل حق الشراء.