أحمد عيد: لم أوقع على عقد شراء نهائي مع إنبي.. ولو حدث فأريد العودة إلى الزمالك

قال أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك إنه لم يوقع على عقد انتقاله نهائيا إلى إنبي مؤكدا في الوقت ذاته إنه لو حدث فيريد العودة للنادي الأبيض.

وقضى أحمد عيد الموسم الماضي من الدوري معارا إلى إنبي.

وتحدث أحمد عيد لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "سأتواجد في مران السبت، الزمالك رقم واحد عندي وطالما احتاجني سوف أعود له بدون التحدث في أي شيء وتحت أمر النادي في أي شيء".

وأردف "أحب التواجد في الزمالك وأن نقدم شيئا كبيرا في البطولة العربية".

وعن رسالته لجماهير النادي قال: "لا تخافوا على الزمالك وسنعيد الفرحة وهذا موسم وانتهى وسنعمل على التتويج بالبطولات في الموسم المقبل".

وبسؤاله عما يثار حول توقيعه على عقد أحقية شرائه نهائيا مع إنبي أجاب أحمد عيد "لم أوقع على أي عقد بيع نهائي هو فقط عقد الإعارة مع إنبي، ولا أعرف ما يقال".

واستدرك "حتى لو هناك بند للشراء وإنبي نادي كبير وعاملني بشكل جيد للغاية لكن أنا لن أفعل البند الشراء لأي ناد في مصر عامة لأنني أريد التواجد في الزمالك وأحب الزمالك".

وكان أيمن الشريعي رئيس إنبي كشف لـFilGoal.com عن مماطلة أحمد عيد في العودة لناديه مؤكدا توقيعه على عقد إعارة مع أحقية شراء.

وأضاف الشريعي "حين تعاقدنا مع عيد لم يكن يلعب مع الزمالك، ولم ينجح في إعاراته، وما فيه هو الآن من نجاح كان بسبب إنبي، وهذا جزء من هوية النادي وقدرته على استخراج المطلوب من اللاعب".

وواصل "حين تعاقدنا معه على سبيل الإعارة كان يبقى في عقده عامين ولم يوقع على التجديد مع الزمالك، وعموما إذا كنت أنوي إعارة أي لاعب يوشك عقده على الانتهاء من الطبيعي أن أجدد له قبل السماح له بالخروج".

وأكمل الشريعي "هذه هي المسألة، المهم ليس أن أحمد عيد سيلعب مع إنبي أو الزمالك. اللاعب وقع على عقد إعارة مع حق الشراء، وهناك شرط إضافي تم توثيقه في اتحاد الكرة، وافق من خلاله اللاعب -بتوقيعه أيضا- على الانتقال نهائيا إلى إنبي".

وتابع "المفترض الآن حين ينضم إلينا أن يوقع على عقد منفصل، ولكنه حين أتى فعل معنا نفس ما فعله على الزمالك، وطلب مهلة للتفكير وما إلى ذلك، فتركناه بلا مشكلة لأننا نتعامل بشكل مختلف. تحدثت بنفسي مع اللاعب حتى آخر يوم في الإعارة، وطلب فرصة أخرى".

وأضاف "ليته رفض، ليس لدي مشكلة في ذلك فهذا حقه، وكل اعتراضي على الأسلوب. إنه يريد ترك الأبواب مفتوحة هنا وهناك، ولولا أن إدارتي إنبي والزمالك لن يختلفا أبدا لتفاقم الوضع. يجب أن يعلم اللاعب أن له دور محدد، وإذا تعداه وجبت معاقبته".

واختتم هذه الجزئية قائلا: "أرسلت للزمالك وللمدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار بتفعيل بند الشراء مقابل 3 ملايين جنيه".

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