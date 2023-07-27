أثليتك: عرض من سان جيرمان لضم هولاند.. أقل مما قدمه مانشستر يونايتد

الخميس، 27 يوليه 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

راسموس هويلاند - أتالانتا

قدم باريس سان جيرمان عرضا لنادي أتالانتا لضم مهاجمه راسموس هولاند خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن عرض سان جيرمان بلغ 50 مليون يورو.

في الوقت ذاته كان مانشستر يونايتد قدم عرضا الأربعاء الماضي لأتالانتا لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما وبلغت قيمته 50 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كحوافز.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. المواعيد وكل ما تريد معرفته خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة البطولة العربية – أهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال بمشاركة كوليبالي ونيفيز

وأوضح التقرير أن هولاند أخبر أتالانتا برغبته في الرحيل الصيف الجاري كما أنه توصل لاتفاق مبدئي على بنود تعاقده الشخصية مع مانشستر يونايتد.

وانضم هولاند الصيف الماضي إلى أتالانتا من شتورم جراز النمساوي وسجل ثمانية أهداف وصنع اثنين في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وخلال الصيف الجاري ضم سان جيرمان كل من كانج إن ليي من مايوركا ومانويل أوجارتي من سبورتنج لشبونة ولوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ.

فيما ضم مانشستر يونايتد أندري أونانا من إنتر ميلان وماسون ماونت من تشيلسي.

أتالانتا سان جيرمان مانشستر يونايتد راسموس هولاند
نرشح لكم
رومانو: 93 مليون يورو تم رفضهم.. تطور مفاوضات تشيلسي وبرايتون لضم كايسيدو ذا أثليتك: فابينيو خارج معسكر ليفربول في سنغافورة استعدادا للانضمام لـ الاتحاد بعد رحيل هندرسون.. من سيكون قائد ليفربول الجديد؟ رسالة مؤثرة من هندرسون قبل رحيله إلى الاتفاق السعودي رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف مدافع برازيلي.. برايتون يضم إيجور بوكيتينو: التعاقد مع مبابي في تشيلسي؟ هذا أمر غير واقعي ذئب في العاصمة.. فولام يضم راؤول خيمينيز
أخر الأخبار
في الجول يكشف خطاب إنبي لاتحاد الكرة بسبب أحمد عيد وعدم رد الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: عرض من سان جيرمان لضم هولاند.. أقل مما قدمه مانشستر يونايتد 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – منتخب مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. المواعيد وكل ما تريد معرفته 33 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - العدد يرتفع إلى أربعة.. زد يضم ثنائي الأهلي العائد من الإعارة 47 دقيقة | الدوري المصري
البطولة العربية – أهلي طرابلس يفرض التعادل على الهلال بمشاركة كوليبالي ونيفيز ساعة | كأس العرب
مباشر البطولة العربية - اتحاد جدة (1) - (1) الترجي.. بداية الشوط الثاني ساعة | كأس العرب
بينهم عمران ويحيى.. المصري يعلن رحيل 4 لاعبين بنهاية إعاراتهم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – شادي حسين ومصطفى سعد من الأهلي إلى زد لمدة 4 سنوات ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 الشيبي: عدت إلى مصر من السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشحات