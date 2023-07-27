أثليتك: عرض من سان جيرمان لضم هولاند.. أقل مما قدمه مانشستر يونايتد

قدم باريس سان جيرمان عرضا لنادي أتالانتا لضم مهاجمه راسموس هولاند خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن عرض سان جيرمان بلغ 50 مليون يورو.

في الوقت ذاته كان مانشستر يونايتد قدم عرضا الأربعاء الماضي لأتالانتا لضم اللاعب صاحب الـ20 عاما وبلغت قيمته 50 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كحوافز.

وأوضح التقرير أن هولاند أخبر أتالانتا برغبته في الرحيل الصيف الجاري كما أنه توصل لاتفاق مبدئي على بنود تعاقده الشخصية مع مانشستر يونايتد.

وانضم هولاند الصيف الماضي إلى أتالانتا من شتورم جراز النمساوي وسجل ثمانية أهداف وصنع اثنين في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي.

وخلال الصيف الجاري ضم سان جيرمان كل من كانج إن ليي من مايوركا ومانويل أوجارتي من سبورتنج لشبونة ولوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ.

فيما ضم مانشستر يونايتد أندري أونانا من إنتر ميلان وماسون ماونت من تشيلسي.