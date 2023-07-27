خبر في الجول – شادي حسين ومصطفى سعد من الأهلي إلى زد لمدة 4 سنوات
الخميس، 27 يوليه 2023 - 21:43
كتب : أحمد الخولي
حُسم مستقبل ثنائي الأهلي شادي حسين ومصطفى سعد بتوقيع الثنائي مع نادي زد.
مصطفى سعد
النادي : سموحة
شادي حسين
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن حسين وسعد قد وقعا على عقود انتقالهما إلى نادي زد لمدة 4 سنوات.
وبذلك ينتظر زد حسم الأهلي لموقف الحارس علي لطفي، الذي يرغب النادي الصاعد حديثا بضمه.
ويتوقف موقف بيع لطفي إلى زد على موقف محمد الشناوي الحارس الأول للفريق الأحمر.
وينتظر الأهلي تحديد بقاء الشناوي من عدمه، حتى يفصل في مسألة انتقال لطفي لصفوف زد.
وانضم شادي حسين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.
ومع الأهلي شارك شادي حسين في 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف واحد.
فيما خرج مصطفى سعد معارا إلى سموحة في يناير الماضي.
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