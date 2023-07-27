رومانو: 93 مليون يورو تم رفضهم.. تطور مفاوضات تشيلسي وبرايتون لضم كايسيدو

قدم تشيلسي عرضا ضخما لبرايتون لضم موسيس كايسيدو لكن تم رفضه.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن عرض تشيلسي بلغت قيمته 93 مليون يورو.

لكن تم رفضه مباشرة من قبل برايتون الذي يأمل في الحصول على المزيد.

وأوضح رومانو أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين لكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق حدث بينهما.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها قبل عدة أيام أن برايتون رفض كذلك عرضا من تشيلسي بلغت قيمته 82 مليون يورو.

ويمتد تعاقد كايسيدو مع برايتون حتى صيف عام 2027.

اللاعب الإكوادوري صاحب الـ 21 عاما انضم لبرايتون في 2021 وقضى فترة إعارة مع بيرشوت البلجيكي قبل أن يعود لبرايتون من جديد.

لاعب الوسط شارك خلال الموسم الماضي مع برايتون في 43 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسيلعب برايتون الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بينما لن يشارك تشيلسي في أي بطولة قارية.