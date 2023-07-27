الصفقة الخامسة برقم أسطورة.. ميلان يعلن ضم شوكويزي

الخميس، 27 يوليه 2023 - 19:16

كتب : FilGoal

صامويل شوكويزي

أعلن ميلان اليوم الخميس رسميا ضمه صامويل شوكويزي قادما من صفوف فياريال.

وأشار موقع ميلان الرسمي إلى أن الجناح النيجيري وقع على عقد يربطه بالنادي الإسباني حتى عام 2028.

وأشارت التقارير إلى تكلفة الصفقة البالغة 20 مليون يورو، و8 ملايين كإضافات مشروطة.

وسوف يرتدي اللاعب صاحب الـ24 عاما القميص رقم 21 مع الروسونيري، الذي سبق وأن ارتداه أندريا بيرلو أسطورة النادي.

وبدأ شوكويزي مسيرته في أكاديمية دياموند في نيجيريا ومنها انتقل إلى فياريال في عام 2017 حيث تدرج في الفرق السنية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

ومع فياريال خاض اللاعب النيجيري 207 مباراة سجل خلالهم 37 هدفا وصنع 31 آخرين.

وتوج شوكويزي بلقب الدوري الأوروبي مع فياريال في عام 2021.

وأصبح شوكويزي خامس صفقات ميلان الصيفية بعد كل من نواه أوكافور من سالزبورج وروبت لوفتس تشيك وكريستيان بوليسيتش من تشيلسي وتيجاني ريجنديرز من أيندهوفن.

ميلان فياريال الدوري الإيطالي صامويل شوكويزي أندريا بيرلو
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