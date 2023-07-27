ذا أثليتك: فابينيو خارج معسكر ليفربول في سنغافورة استعدادا للانضمام لـ الاتحاد

خرج البرازيلي فابينيو من قائمة ليفربول التي تستعد للسفر إلى سنغافورة والمتوقع إكمال انتقاله لصفوف اتحاد جدة السعودي بحسب شبكة "ذا أثليتك".

فابينيو النادي : ليفربول الاتحاد ليفربول

وتعطلت المفاوضات بداية الأسبوع الجاري، لكنها عادت من جديد واقتربت الأطراف من التوصل لاتفاق نهائي.

قبل أيام، زعمت تقارير أن الصفقة قد تفشل بسبب لا علاقة له بكرة القدم وهو أحد كلاب الدولي البرازيلي ().التفاصيل

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ربما تكلف النمور 40 مليون جنيه إسترليني.

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لاعب الوسط البرازيلي خاض الموسم الماضي 49 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة يورجن كلوب.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بضم روميرو لافيا من ساوثامبتون إلا أن الأخير رفض عرضين من الريدز حتى الآن لضم البلجيكي.

ورحل عن الريدز من لاعبي الوسط في الصيف الجاري كل من جوردان هندرسون صوب الاتفاق السعودي وكذلك جيمس ميلتر ونابي كيتا وأوكسلايد تشامبرلين، وأعير فابيو كارفاليو لنهاية الموسم لـ لايبزج الألماني.

ودعم ليفربول وسطه بضم أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي حتى الآن.

الاتحاد بطل الدوري السعودي كان قد تعاقد بالفعل مع نجولو كانتي وكريم بنزيمة وجوتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.