مؤتمر عمر جابر: لدينا إصرار ليكون الزمالك مرشحا للفوز بالبطولة العربية.. ونعتز بـ عبد الشافي كثيرا

الخميس، 27 يوليه 2023 - 13:26

كتب : FilGoal

عمر جابر - مران الزمالك في الإمارات

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أهمية البطولة العربية للفريق الأبيض، موضحا أن الزمالك يشارك في أي بطولة ويكون مرشحا للمنافسة.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة غدا الجمعة في البطولة التي تقام في السعودية حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "جاهزون للبطولة العربية ونهاية الموسم وستكون دفعه قوية لنا".

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وأضاف "لدينا إصرار وعزيمه قوية لتحقيق الهدف لأن الزمالك يكون مرشحا للمنافسة بقوة على اللقب".

وردا قرار محمد عبد الشافي بالاعتزال قال: "عبد الشافي قدوة ونتمنى له التوفيق خاصة وأنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل، ونعتز به كثيرا".

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد الشافي أبلغ نادي الزمالك بقرار اعتزاله بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

واتخذ عبد الشافي قرار الاعتزال بعد معاناته من الإصابات المتكررة في الركبة.

ويتواجد الزمالك في مجموعة تضم النصر والشباب السعوديان.

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