تقارير برازيلية: جيمس رودريجيز يقترب من ساو باولو

أصبح جيمس رودريجيز على أعتاب خوض تجربة جديدة من بوابة ساو باولو البرازيلي.

خاميس رودريجيز النادي : لاعب حر ساو باولو

وخاض الكولومبي تجربته الأخيرة بقميص أولمبياكوس اليوناني وفسخ عقده في شهر أبريل الماضي.

وبحسب تقارير برازيلية فأن الكولومبي سيوقع في صفقة انتقال حر لصفوف ساو باولو على عقد يمتد لموسمين.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات أن اللاعب توصل لاتفاق بالفعل مع النادي وتتبقى بعض التفاصيل للإعلان الرسمي.

View this post on Instagram A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

ويحتل ساو باولو المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد مرور 16 جولة من الدوري البرازيلي.

وينافس الفريق على لقب كأس البرازيل حيث خسر ذهاب نصف النهائي ضد كورينثيانز بنتيجة 2-1.

وسيلتقي في دور الـ 16 من كوبا سود أمريكانا مع سان لورينزو الأرجنتيني في أغسطس المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم هداف كأس العالم 2014 بالانتقال من قبل لصفوف بوتافوجو البرازيلي. (طالع التفاصيل)

وانضم جيمس إلى أولمبياكوس الموسم المنقضي مجانًا بعقدٍ لمدة موسم واحد، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي على تجديد عقده.

اللاعب البالغ 31 عامًا خاض 24 مباراة مع أولمبياكوس الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وحضر جيمس إلى أولمبياكوس قادمًا من الريان القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

وسبق لـ جيمس اللعب في صفوف بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون.

ويعد جيمس هدف كأس العالم 2014 الذي شهد قمة تألقه وانضمامه في نصف الصيف إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.