تقرير مغربي: البنا يقود طاقم تحكيم مصر في افتتاح البطولة العربية بين السد والوداد

الخميس، 27 يوليه 2023 - 11:09

كتب : FilGoal

الحكم محمود البنا

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا افتتاح البطولة العربية بين السد القطري والوداد المغربي.

وتقام كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم الخميس وحتى 12 أغسطس المقبل.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي سيعاون البنا كل من: محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

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ويتواجد التونسي صادق السالمي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه أيمن إسماعيل.

وتبدأ نسخة كأس الملك سلمان 2023 بلقاء السد القطري والوداد المغربي في الرابعة عصرا وتذاع على SSC Extra 1.

وشهدت قائمة حكام الساحة في البطولة العربية من مصر كلا من:

- محمود البنا

- أمين عمر

- محمود عاشور

بينما الحكام المساعدين:

- أحمد حسام طه

- محمود أبو الرجال

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة لكأس العرب للأندية رفقة الاتحاد المنستيري، والنصر والشباب من السعودية.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو الجاري، ثم يلعب ضد الشباب يوم 31 من الشهر ذاته، وأخيرا ضد النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

وتصمم شركة "تيمبو" الكرة الرسمية للبطولة التي ستقام في السعودية بين 27 يوليو وحتى 12 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وجاءت مجموعات البطولة العربية كالتالي:

المجموعة الأولي: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

البطولة العربية السد الوداد محمود البنا
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