رائعتا ريال مدريد تنصره على مانشستر يونايتد.. وأرسنال يكبّد برشلونة الهزيمة في لقاء الـ 8 أهداف

الخميس، 27 يوليه 2023 - 10:33

كتب : FilGoal

هدف خوسليو في مرمى مانشستر يونايتد

انتصر ريال مدريد على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، وفاز أرسنال على برشلونة بنتيجة 5-3 في بطولة أمريكا الودية استعدادا للموسم الجديد.

وخاض كل فريق مباراته الثانية في البطولة، عدا برشلونة الذي ألغيت مباراته الأولى ضد يوفنتوس بسبب إصابة بعض لاعبيه. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة مشاركة أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الجديد بعد انضمامه قادما من إنتر الإيطالي.

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وتقدم ريال مدريد مبكرا بهدف جود بيلينجهام وهو الأول له مع الملكي عقب انضمامه بعدما تلقى بينية طولية رائعة من أنطونيو رودريجير وسجل بتسديدة ساقطة من فوق الحارس (لوب) هدف التقدم.

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وفي الدقيقة 90 سجل خوسليو أيضا أول أهدافه مع ريال مدريد بمقصية رائعة عقب عرضية من لوكاس فاسكيز.

وكان ريال مدريد فاز على ميلان في اللقاء الودي الأول بنتيجة 3-2 حيث قلب تأخره في الشوط الأول 2-0 لفوز بنتيجة 3-2.

وفي قمة إسبانية إنجليزية أخرى فاز أرسنال بنتيجة 5-3 على برشلونة.

المباراة شهدت الظهور الأول لأوريول روميرو لاعب برشلونة الجديد.

تقدم برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس عقب مجهود فردي من المغربي عبد الصمد الزلزولي.

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واستغل بوكايو ساكا خطأ دفاعي لبرشلونة وسجل التعادل في الدقيقة، ثم أهدر بعد 10 دقائق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 34 سجل رافينيا هدفا من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط البشري وسكنت الشباك.

وعدّل كاي هافيرتز النتيجة في 43 بمتابعة لرأسية مارتن أوديجارد.

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ودفع تشافي هيرنانديز بتشكيل جديد في بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 55 سجل لياندرو تروسارد هدف تقدم أرسنال في المباراة، ثم تبعها بهدف رابع في الدقيقة 77..

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ورد القائمين الأيمن والأيسر فرصتين لبرشلونة لتسجيل هدفين عن طريق أليخاندرو بالدي وعثمان ديميبلي.

وقلص فيران توريس النتيجة قبل دقيقتين على نهاية اللقاء، لكن البرتغالي فابيو فييرا سجل هدفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مؤكدا فوز الجنرز.

ويلتقي فجر الغد الجمعة كل من يوفنتوس وميلان في الخامسة والنصف فجرا.

وستكون المباراة المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو إسباني جديد يقام في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي إطار وديات الدوري الإنجليزي في الولايات المتحدة، تعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدف لكل فريق فجر السبت المقبل.

وتقدم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 12 لتشيلسي.

وسجل الباراجوياني ميجيل ألميرون هدف تعادل جيوش المدينة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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