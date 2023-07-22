لأسباب مرضية.. برشلونة يلغي مباراته أمام يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إلغاء مباراته أمام يوفنتوس الإيطالي بسبب حالة مرضية ضربت العديد من اللاعبين.

وقال برشلونة في بيان مقتضب عبر تويتر:

برشلونة يعلمكم بأن المباراة أمام يوفنتوس المقرر لها اليوم -22 يوليو- على ملعب "ليفايز" قد تم إلغاؤها.

عدد كبير من لاعبي البلوجرانا قد تعرضوا لالتهاب الأمعاء بعدوى فيروسية.

ويلعب برشلونة ضد أرسنال يوم الخميس 27 يوليو.

ثم يُقام الكلاسيكو الودي المرتقب أمام ريال مدريد منتصف ليل الأحد 30 يوليو.

ويلعب الفريق الكتالوني ضد ميلان يوم الأربعاء 2 أغسطس.

وتختتم التحضيرات بمواجهة توتنام هوتسبر يوم 8 أغسطس في كأس خوان جامبر، على أن ينطلق الموسم بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني في 13 أغسطس.