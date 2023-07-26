"راقص جديد من السامبا".. مالكوم رابع صفقات الهلال

أتم نادي الهلال السعودي إجراءات التعاقد مع البرازيلي مالكوم.

وانضم مالكوم لصفوف الهلال قادما من زينت سان بطرسبرج الروسي.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي ضم مالكوم وكتب: " راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا".

مالكوم وقع على عقود انتقاله لنادي الهلال حتى 2026 بحسب الإخبارية السعودية.

مالكوم بات رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

مالكوم بدأ مسيرته بقميص كورينثيانز البرازيلي وتوج بلقب الدوري في 2015. وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي.

تألقه خلال موسمين مع الفريق الفرنسي وتسجيل 23 هدفا وصناعة 16 في 96 مباراة جذب إليه الأنظار.

وحسم روما صفقة انتقاله وأعلن النادي قدوم اللاعب، لكن في اليوم التالي من الصفقة حط اللاعب الرحال في مطار برشلونة للانتقال لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 41 مليون يورو.

خلال موسم واحد بقميص البلاوجرانا سجل 4 وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات محققا لقب الدوري الإسباني.

ورحل مالكوم صوب زينيت الروسي في صيف 2020، وخلال 106 مباراة سجل 42 هدفا وصنع 24 وحصد خلالها 9 ألقاب.

وفي صيف 2021 حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيلي الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ السامبا.

وفي يونيو الماضي خاض مباراتين ضد غينيا والسنغال بقميص منتخب البرازيل الأول.