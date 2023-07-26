خبر في الجول - جلسة بين إدارة المصري والجهاز الفني لحسم مصيره عقب مباراة الأهلي

يعقد مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي جلسة مع الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم مصيره.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني ستكون بعد مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري.

وتأتي الجلسة لحسم مصير الجهاز الفني سواء بالاستمرار في الموسم المقبل أو الرحيل والتعاقد مع مدير فني آخر.

وفي حالة الاستقرار على عدم استمرار الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق ستبدأ الإدارة في دراسة الأسماء المرشحة لتدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن علي ماهر المدير الفني الحالي لـ فيوتشر والسابق للمصري من ضمن الأسماء التي تدرس الإدارة تعيينها لتدريب الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ميمي عبد الرازق مع المصري بنهاية مباراة الأهلي.

وقال أيضا ميمي عبد الرازق لـFilGoal.com: "عقدي سينتهي مع المصري عقب مباراة اليوم وكنت أتمنى تحقيق كأس الرابطة".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي اليوم في ختام الدوري المصري الممتاز بمباراة مؤجلة من الجولة الـ 30.