حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

حمزة الركراكي - الوداد

أوضح حمزة الركراكي أسباب تفضيله لعرض الوداد المغربي على حساب الاتحاد السكندري.

أتم نادي الوداد تعاقده مع حمزة الركراكي مدافع نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وقال الركراكي لـ"البطولة" المغربي: "كان لدي اتفاق مبدئي فقط مع نادي الاتحاد الاسكندري الذي احترم وأُقدِّر رغبة مسؤوليه في الحصول على خدماتي، لكن بعد التفكير وصول عرض الوداد، قررت الانضمام إلى هذا النادي العريق الذي يتماشى مع طموحاتي".

أخبار متعلقة:
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تفاجئنا من انضمام الركراكي إلى الوداد رغم حجز تذكرة الطيران خبر في الجول - الاتحاد السكندري ينتظر وصول الركراكي لإتمام التعاقد وكيله: زوران فضل الحصول على راحة بعد تجربة الاتحاد.. ولم يفقد السيطرة على اللاعبين العشري يكشف لـ في الجول الراحلين عن الاتحاد وكيفية دعم الفريق لـ 3 سنوات قادمة

وأضاف "عرض الوداد لا يُقاوم من حيث وزن الفريق وقيمته في الساحة الوطنية والقارية".

وأتم "الآن طويت هذه الصفحة وسأصب كامل تركيزي مع فريقي الجديد الذي أتطلع معه لتحقيق الأهداف المسطرة في الموسم الجديد وإسعاد الجماهير".

وأعلنت صحيفة هسبورت المغربية عن إتمام تعاقد الوداد مع الركراكي بصورة رسمية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تفاجئنا من عدم وصول المغربي حمزة الركراكي إلى مصر لإتمام التعاقد مع الاتحاد مثلما تم الاتفاق وتوفير تذكرة طيران له".

وكشف "تذكرة الطيران كانت متوفرة للاعب منذ أسبوع وهو تواصل معنا ورحب بالانضمام إلينا ولكن ذهب مدير شئون اللاعبين إلى المطار لاستقباله وتفاجئنا بعدم وصوله اليوم مثلما كان الاتفاق".

وتابع "ما علمناه أن اللاعب تلقى عرضا من الوداد لذلك أتم الاتفاق مع الفريق المغربي".

وأضاف "الاتفاق بيننا كان أن يصل حمزة الركراكي إلى مصر صباح اليوم الإثنين لإتمام التعاقد ثم العودة إلى المغرب يوم 7 أغسطس لجمع متعلقاته قبل الانضمام لصفوف الفريق".

واختتم مصدر الاتحاد السكندري تصريحاته "اللاعب استلم التأشيرة الخاصة به وحجزنا تذكرة الطيران كما كان الاتفاق ولكنه خالف ذلك وتفاجئنا بانضمامه إلى الوداد".

No description available.

المدافع البالغ 26 عاما انتهى تعاقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم المنقضي وتوج بلقب كأس العرش المغربي على حساب الرجاء.

وتوج الركراكي بـ 6 ألقاب مختلفة بقميص نهضة بركان منها 3 قارية بواقع 2 كونفدرالية ولقب لكأس السوبر الإفريقي.

وخاض المغربي 27 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستطيع حمزة شغل مركز لاعب الوسط المدافع أيضا.

ويواصل الوداد تدعيماته للموسم الجديد بصفقة سادسة بعد إتمام التعاقد مع الركراكي.

وتعاقد الوداد مع الثنائي الجزائري إلياس شتي وزكريا دراوي بالإضافة لكل من كريم آيت محمد وأسامة محروس ومنتصر لحتيمي معارا من طرابزون سبور وأخيرا مهدي مفتاح حارس المرمى.

الاتحاد الوداد حمزة الركراكي
نرشح لكم
فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. كريستو يهدد جاد خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي بيراميدز يوقع اتفاقية توأمة مع بنفيكا خبر في الجول – إنبي يشكو الزمالك وأحمد عيد
أخر الأخبار
فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر 28 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد 29 دقيقة | الدوري المصري
عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. كريستو يهدد جاد 43 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عبد الشافي يبلغ الزمالك بقرار اعتزاله 54 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف إلى أي مدى وصلت مفاوضات النصر مع الشناوي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر 2 حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد 3 عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس 4 مباشر الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. كريستو يهدد جاد