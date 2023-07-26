حمزة الركراكي يكشف أسباب تفضيله لـ الوداد على حساب الاتحاد

أوضح حمزة الركراكي أسباب تفضيله لعرض الوداد المغربي على حساب الاتحاد السكندري.

أتم نادي الوداد تعاقده مع حمزة الركراكي مدافع نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وقال الركراكي لـ"البطولة" المغربي: "كان لدي اتفاق مبدئي فقط مع نادي الاتحاد الاسكندري الذي احترم وأُقدِّر رغبة مسؤوليه في الحصول على خدماتي، لكن بعد التفكير وصول عرض الوداد، قررت الانضمام إلى هذا النادي العريق الذي يتماشى مع طموحاتي".

وأضاف "عرض الوداد لا يُقاوم من حيث وزن الفريق وقيمته في الساحة الوطنية والقارية".

وأتم "الآن طويت هذه الصفحة وسأصب كامل تركيزي مع فريقي الجديد الذي أتطلع معه لتحقيق الأهداف المسطرة في الموسم الجديد وإسعاد الجماهير".

وأعلنت صحيفة هسبورت المغربية عن إتمام تعاقد الوداد مع الركراكي بصورة رسمية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.