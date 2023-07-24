بعد أن كان قريبا من الدوري المصري.. الوداد يضم مدافع نهضة بركان

أتم نادي الوداد تعاقده مع حمزة الركراكي مدافع نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر.

حمزة الركراكي النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وكان الركراكي قريبا من التعاقد مع الاتحاد السكندري بعد الاتفاق على الشروط الشخصية بين الطرفين.

وأعلنت صحيفة هسبورت المغربية عن إتمام تعاقد الوداد مع الركراكي بصورة رسمية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكان تعاقد الركراكي مع نهضة بركان قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي بعد تتويج فريقه بلقب كأس العرش المغربي.

وحسبما أعلن FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري كان ينتظر وصول حمزة مدافع نهضة بركان خلال الاسبوع المقبل لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود في صفقة انتقال حر.

المدافع البالغ 26 عاما انتهى تعاقده مع الفريق المغربي بنهاية الموسم المنقضي وتوج بلقب كأس العرش المغربي على حساب الرجاء.

وتوج الركراكي بـ 6 ألقاب مختلفة بقميص نهضة بركان منها 3 قارية بواقع 2 كونفدرالية ولقب لكأس السوبر الإفريقي.

وخاض المغربي 27 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويستطيع حمزة شغل مركز لاعب الوسط المدافع أيضا.

ويواصل الوداد تدعيماته للموسم الجديد بصفقة سادسة بعد إتمام التعاقد مع الركراكي.

وتعاقد الوداد مع الثنائي الجزائري إلياس شتي وزكريا دراوي بالإضافة لكل من كريم آيت محمد وأسامة محروس ومنتصر لحتيمي معارا من طرابزون سبور وأخيرا مهدي مفتاح حارس المرمى.