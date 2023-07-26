في الجول يكشف حقيقة إعفاء الزمالك من عقوبة الحرمان من كأس السوبر

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 18:48

كتب : أحمد الخولي

الزمالك

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إعفاء الزمالك من عقوبة الحرمان من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للموسم المقبل.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لـFilGoal.com: "لم نسقط العقوبة عن الزمالك ولكن في الموسم المقبل سنلعب بطولتين".

وأوضح "بطولة كأس السوبر المصري التقليدية التي تجمع بطلي الدوري والكأس، وتلك التي سيكون الزمالك معاقبا بعدم المشاركة فيها".

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الأهلي توج ببطولة الدوري بالفعل، فيما وصل الزمالك وبيراميدز إلى نصف نهائي البطولة، في انتظار الأهلي الذي سيلعب مع الداخلية، على أن يلتقي الفائز بينهما مع المصري في ربع النهائي الآخر، ثم يتأهل أحدهم لمواجهة إنبي في نصف النهائي الآخر.

الكومي أتبع "البطولة الأخرى هي بطولة كأس النخبة المستحدثة والتي ستتكون من 4 فرق، ويحق للزمالك المشاركة فيها بشكل طبيعي إذا توج بكأس مصر".

FilGoal.com انفرد في ديسمبر الماضي بتفكير اتحاد الكرة في استحداث بطولة جديدة، لم يتحدد لائحتها بعد، لكن مع تفكير بأن تتكون من بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس مصر ووصيفه، وبطل كأس الرابطة المصرية".

سيراميكا كليوباترا توج بطلا لـ كأس الرابطة المصرية بالفعل، فيما لم تنته بطولة كأس مصر حتى الآن.

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى إعفاء اتحاد الكرة لـ الزمالك من عقوبة الحرمان من المشاركة في كأس السوبر المصري للموسم المقبل.

وتأتي تلك العقوبة بعدما اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري للموسم الحالي أمام الأهلي، ومشاركة بيراميدز بدلا منه.

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