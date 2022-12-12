في الجول يكشف – موقف السوبر المصري الجديد "بطولة منفصلة"

ربما يكون النظام الجديد لـ كأس السوبر المصري هو بطولة جديدة ومنفصلة، تقام بالتوازي مع بطولة كأس السوبر الحالي وليس بديلا لها.

قال مصدر من رابطة أندية الدوري المصري لـFilGoal.com: "لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تنص على أن يقام السوبر المحلي بين بطلي الدوري والكأس".

وأضاف "بالتالي أي تعديل على المسابقة يستوجب مسبقا تعديل على اللائحة".

المصدر استدرك "هناك اقتراح لتنظيم بطولة أخرى ترويجية ربحية لدعم الأندية المصرية من خلال إقامة مسابقة تلعب خارج مصر، والأقرب لها دول الخليج".

وأتم "على أن تضم البطولة بطل الدوري ووصيفه، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة".

كان FilGoal.com قد كشف أمس الأحد عن مقترح جديد يدرسه اتحاد الكرة لتعديل نظام بطولة كأس السوبر المصري، على أن تكون من 4 فرق وليس فريقين فقط، على غرار إسبانيا. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن "لا زلنا ندرس نظام البطولة ولكن الطبيعي أن يشارك بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه وفي حالة التكرار ستتأهل الفرق حسب ترتيب الدوري".

وأضاف "في حال تم تطبيق ذلك النظام سيتأهل أول أربعة فرق في ترتيب الدوري وهم الزمالك وبيراميدز والأهلي وفيوتشر وقد يتأهل سموحة إذا وصل إلى نهائي بطولة الكأس".

وأكمل "نظام البطولة سيكون من 3 مباريات فقط نصف نهائي ونهائي".

وإذا تقرر ذلك الأمر رسميا، سينكسر التقليد المصري المعتاد، بإقامة البطولة من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس منذ عام 2000.

يذكر أن آخر نسخة أقيمت بالنظام القديم حتى الآن جمعت بين الأهلي والزمالك في دولة الإمارات، وانتهت هذه المباراة بفوز الأحمر بهدفين دون رد.