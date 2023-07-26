مدافع برازيلي.. برايتون يضم إيجور

أعلن نادي برايتون الإنجليزي ضم المدافع البرازيلي إيجور قادما من فيورنتينا الإيطالي.

إيجور النادي : برايتون برايتون فيورنتينا

ووقع اللاعب على عقد يمتد لـ 4 مواسم مع الفريق الإنجليزي.

وقال دي زيربي المدير الفني لبرايتون عبر الموقع الرسمي: "إيجور لاعب مهم آخر سيساعد الفريق في مركز حساس، حيث يبدأ اللعب".

المدافع البالغ 25 عاما انضم من سبال منذ عامين إلى فيورنتينا وخلالهما خاض 110 مباراة بقميص البنفسجي.

وخاض الموسم الماضي 42 مباراة وحل ثامنا في الدوري الإيطالي ووصل مع الفيولا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح إيجور سادس صفقات برايتون بعد مواطنه جواو بيدرو والإنجليزي جيمس ميلنر والألماني محمود داوود والروماني أدريات مازيلو والهولندي بارت فيربيورجن.

Welcome to the Albion, Igor! 🇧🇷 pic.twitter.com/ONI63nC4ma — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 26, 2023

ويواصل برايتون استعداداته للموسم الجديد حيث سيواجه برينتفورد الإنجليزي خلال معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحل برايتون سادسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي محققا 62 نقطة كأعلى رصيد في تاريخه.

وسيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بدءا من دور المجموعات.