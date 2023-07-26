مدافع برازيلي.. برايتون يضم إيجور

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

إيجور

أعلن نادي برايتون الإنجليزي ضم المدافع البرازيلي إيجور قادما من فيورنتينا الإيطالي.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لـ 4 مواسم مع الفريق الإنجليزي.

وقال دي زيربي المدير الفني لبرايتون عبر الموقع الرسمي: "إيجور لاعب مهم آخر سيساعد الفريق في مركز حساس، حيث يبدأ اللعب".

أخبار متعلقة:
تشيلسي يهزم برايتون وديا في مباراة السبعة أهداف ذا أثليتك: برايتون يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم كايسيدو رومانو: تشيلسي يستعد لبدء المفاوضات مع برايتون لضم كايسيدو الصفقة الثالثة.. برايتون يتعاقد مع محمود داوود

المدافع البالغ 25 عاما انضم من سبال منذ عامين إلى فيورنتينا وخلالهما خاض 110 مباراة بقميص البنفسجي.

وخاض الموسم الماضي 42 مباراة وحل ثامنا في الدوري الإيطالي ووصل مع الفيولا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح إيجور سادس صفقات برايتون بعد مواطنه جواو بيدرو والإنجليزي جيمس ميلنر والألماني محمود داوود والروماني أدريات مازيلو والهولندي بارت فيربيورجن.

ويواصل برايتون استعداداته للموسم الجديد حيث سيواجه برينتفورد الإنجليزي خلال معسكره في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحل برايتون سادسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي محققا 62 نقطة كأعلى رصيد في تاريخه.

وسيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بدءا من دور المجموعات.

فيورنتينا برايتون إيجور
نرشح لكم
بوكيتينو: التعاقد مع مبابي في تشيلسي؟ هذا أمر غير واقعي ذئب في العاصمة.. فولام يضم راؤول خيمينيز وكيل أمرابط لـ في الجول: حتى الآن مانشستر يونايتد لم يتفاوض معنا أو مع فيورنتينا لضم سفيان حوار – راشفورد: أكره ليفربول أكثر من سيتي.. ولا أثق في لاعب آخر للقيام بذلك الأمر حارس أوروا ريدز يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب الأولمبياد جوارديولا: سنختار قائد سيتي الجديد بهذه الطريقة تين هاج يوضح موقف يونايتد حول ملف المهاجم الجديد كلوب يتحدث عن إصابة سوبوسلاي
أخر الأخبار
كأس مصر - تعديل موعد وملعب مواجهة الأهلي ضد الداخلية 17 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يوقع اتفاقية توأمة مع بنفيكا 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إنبي يشكو الزمالك وأحمد عيد 29 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة إعفاء الزمالك من عقوبة الحرمان من كأس السوبر 31 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يكشف موعد إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا.. الفرق المشاركة والقناة الناقلة 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني يوجه رسالة قوية لـ فيليكس: لا يوجد شخص أعلى من أتليتكو مدريد 43 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع عبد الرحمن جمال 54 دقيقة | رياضات أخرى
مدافع برازيلي.. برايتون يضم إيجور ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس مصر - تعديل موعد وملعب مواجهة الأهلي ضد الداخلية 2 بيراميدز يوقع اتفاقية توأمة مع بنفيكا 3 خبر في الجول – إنبي يشكو الزمالك وأحمد عيد 4 في الجول يكشف حقيقة إعفاء الزمالك من عقوبة الحرمان من كأس السوبر