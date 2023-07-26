بوكيتينو: التعاقد مع مبابي في تشيلسي؟ هذا أمر غير واقعي

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي أن فكرة التعاقد مع كيليان مبابي في ناديه غير واقعية تماما.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان تشيلسي

وقال بوكيتينو في حديث له مع الصحفيين: "كنت في الماضي مع مبابي في باريس وكل ما يا يقال في هذا الشأن هو ضجيج كبير".

وأضاف "إنه وضع حساس للغاية ويحتاجون إلى إصلاحه في باريس مع مبابي، بالنسبة لنا ليس لدي ما أقوله، نحن نعمل بشكل واقعي".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يجد مبابي وباريس حل يرضي كل منهما، إنه ناد أحبه لأنني كنت لاعبا به ومدربا وعلاقتي جيدة مع كيليان".

وانتشرت في الأيام السابقة بعض التقارير التي تشير إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع كيليان مبابي.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات قد كشف عن تقدم الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع باريس سان جيرمان قد يصل إلى 300 مليون يورو.

وأشارت منصة ريليفو الإسبانية إلى أن صفقة مبابي إلى الهلال السعودي إن تمت ستصل إلى مليار يورو.

وأوضحت المنصة أن الهلال اتفق مع باريس سان جيرمان على دفع 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومنح النادي الفرنسي الضوء الأخضر للهلال لإقناع اللاعب.

وكشف التقرير عن تجهيز الهلال لـ 700 مليون يورو كراتب لكيليان مبابي خلال تواجده في الفريق.

وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

واستبعد النادي نجمه من البعثة المسافرة إلى اليابان لخوض مجموعة من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".