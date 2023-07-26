ذئب في العاصمة.. فولام يضم راؤول خيمينيز

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - فولام

أعلن فولام ضم مهاجم ولفرهامبتون راؤول خيمينيز رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ووقع اللاعب المكسيكي على عقد يربطه بالنادي حتى صيف عام 2025 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ولم يكشف نادي العاصمة الإنجليزية لندن عن قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أن قيمة الانتقال بلغت 5 مليون و500 ألف جنيه إسترليني.

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وقال خيمينيز لموقع فولام الرسمي: "سأحاول تقديم أفضل ما لدي للفريق الذي يعد أحد أيقونات الدوري الإنجليزي".

وأردف "أنا سعيد لتواجدي هنا وفي هذا الملعب الذي أنا معجب به وسأقدم أفضل ما لدي لأواصل تسجيل الأهداف".

اللاعب صاحب الـ32 عاما انضم إلى ولفرهامبتون معارا من بنفيكا في عام 2018 وبعدها انتقل بشكل نهائي في 2019.

وخاض المهاجم المكسيكي مع ولفرهامبتون 166 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 24 آخرين.

فولام ولفرهامبتون راؤول خيمينيز
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