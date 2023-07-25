العشري يكشف لـ في الجول الراحلين عن الاتحاد وكيفية دعم الفريق لـ 3 سنوات قادمة

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 23:55

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - فاركو

أوضح طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري احتياجات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية تمهيدا للموسم الجديد، وكشف أسماء مجموعة من الراحلين عن صفوف الفريق.

وتولى العشري تدريب الاتحاد خلفا للصربي زوران مانولوفيتش الذي قاد زعيم الثغر الموسم المنقضي بأكمله.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "الاتحاد يحتاج لـ 10 صفقات الموسم المقبل، وسنهتم باللاعبين الأجانب لأنهم من يصنعون الفارق".

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وكشف" أخبرنا صبري رحيل والسيد سالم بعدم تمديد التعاقد بعد نهايته الموسم الجاري، والفلسطيني محمد صالح سيرحل عن صفوف الفريق".

وأضاف "ولن نجدد إعارات محمد محمود وعمار حمدي من الأهلي وخالد صبحي من سيراميكا كليوباترا، الإعارات ستكون في أضيق الحدود لأنني أرفض مبدأ الإعارة، سنعتمد عليها فقط في حال كانت هي الطريقة الوحيدة لضم لاعب نريده".

وتابع "اللاعبون الذين تمتد عقودهم مع الاتحاد وتقرر رحيلهم لن يتركوا النادي دون مقابل، وسيتم تسويقهم ليستفيد النادي منهم ماديا".

وأتم "أسعى لتكوين فريق وقاعدة أساسية يعتمد عليها الاتحاد لـ 3 مواسم قادمة، وسنهتم بضم لاعبين بمتوسط أعمار صغير، وسنعتمد على الأجانب تحت السن أيضا ليستفيد منها الفريق".

ويحق لكل فريق في الدوري المصري الموسم المقبل ضم 3 لاعبين أجانب تحت السن بالإضافة لـ 5 في الفريق الأول. (تعرف على تفاصيل لائحة الموسم الجديد)

وعلم FilGoal.com في وقت سابق طلبات طارق العشري خلال الاجتماع، وجاء على رأسها بدء فترة الإعداد في يوم 5 أغسطس.

كما صرح العشري بحاجته لعدة تدعيمات، على رأسها خط الدفاع الذي يحتاج فيه إلى 3 لاعبين.

وطلب العشري التعاقد مع ثنائي في قلب الدفاع، بالإضافة إلى ظهير أيسر.

كما علم FilGoal.com بوجود محاولات للإبقاء على المهدي سليمان، ولكن في حال رحيله سيحتاج الاتحاد للتعاقد مع حارس مرمى جديد.

ويخوض العشري تجربته الأولى تدريبيا مع الاتحاد بعدما ارتدى قميص الفريق طيلة مسيرته الكروية كلاعب.

وتولى طارق العشري مهمة المدير الفني لـ نادي الاتحاد السكندري خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

ويستمر العشري في قيادة الفرق السكندرية في الدوري خلال تجربة ثالثة على التوالي، حيث بدأ الموسم الماضي مع سموحة ثم قاد فاركو في النصف الثاني من الموسم.

وقاد العشري من قبل كل من حرس الحدود ثم إنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق اليوم الاثنين بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.

طارق العشري رحل عن تدريب فاركو قبل أيام، ليتولى البرتغالي برونو روماو المهمة مؤقتا خلفا له.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

طارق العشري الاتحاد السكندري الدوري المصري
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