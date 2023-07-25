وكيل أمرابط لـ في الجول: حتى الآن مانشستر يونايتد لم يتفاوض معنا أو مع فيورنتينا لضم سفيان

لم يبدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته الرسمية حتى الآن مع فيورنتينا لضم لاعبه سفيان أمرابط خلال الصيف الجاري.

وتحدث جوناثان بارنيت وكيل أعمال مرابط لـFilGoal.com قائلا: ""في اللحظة الحالية، لا توجد أي مفاوضات رسمية أو محادثات أولية معنا أو مع نادي فيورنتينا بشأن انضمام سفيان امرابط إلى مانشستر يونايتد".

وبسؤاله عن المفاوضات مع أندية أخرى أجاب وكيل أمرابط في تصريحاته المقتضبة "لا توجد محادثات أولية بشأن سفيان امرابط من أي نادٍ آخر في التوقيت الحالي".

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن يونايتد مهتم بضم أمرابط خاصة في ظل احتمالية رحيل أحد لاعبيه فريد وسكوت مكتوميناي خلال الصيف الجاري.

كما أوضحت التقارير أن أمرابط رفض عرضا من ليفربول من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وسبق وتدرب أمرابط تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي إريك تين هاج حينما كان الثنائي يتواجد في صفوف أوتريخت الهولندي.

وكان أمرابط قريبا من الرحيل عن فيورنتينا الشتاء الماضي صوب برشلونة لكن لم يستطع النادي الكتالوني التوصل لاتفاق مع الفريق الإيطالي لضم اللاعب المغربي.