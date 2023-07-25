حوار – راشفورد: أكره ليفربول أكثر من سيتي.. ولا أثق في لاعب آخر للقيام بذلك الأمر

يكره ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد غريمه ناديه التقليدي ليفربول أكثر من أي ناد آخر حتى لو كان جاره مانشستر سيتي.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأجرى راشفورد حوارا مع شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية نُشر اليوم الثلاثاء وقال خلاله: "أكره ليفربول وسيتي لكنني أكره ليفربول اكثر".

ورد عليه جاري نيفيل مقدم البرنامج وقائد مانشستر يونايتد السابق قائلا: "أنا كذلك، لكني بول سكولز ونيكي بات كانا يكرهان سيتي أكثر".

وسأله راشفورد عن السبب لكن نيفيل رد قائلا: "لا أعرف".

وعاد الحديث لراشفورد الذي قال: "ليفربول دائما بالنسبة لي أكرهه أكثر".

وعن هدفه المفضل قال: "أول هدف لي مع الفريق رغم أنه لم يكن صعبا كان ضد ميتيلاند في الدوري الأوروبي لكن الشعور بعد تسجيل الهدف لم يضاهيه أي شعور آخر، يأتي بعده أول أهدافي في الدربي ضد سيتي عندما فزنا 1-0 في ملعب الاتحاد".

وبسؤاله عن أصعب مدافع واجهه قال: "كايل ووكر بسبب قدراته البدنية الكبيرة، أحاول استغلال أي هفوة تركيز منه أو تمركز خاطئ لكنه يستطيع تدارك الأمر بسبب سرعته الكبيرة".

وأردف "أحيانا أغير مركزي وأذهب لمناطق لا يتواجد فيها حتى يراقبني لاعب آخر ثم أعود مجددا".

وعن أيهما يفضل اللعب كمهاجم أم جناح أيسر أجاب "الجناح لأنني أشارك في اللعب أكثر، لست صبورا لألعب كمهاجم وأعتقد أن هذا سبب معاناتي في ذلك المركز".

وأوضح "قد تمر 20 دقيقة دون أن تلمس الكرة ولهذا لم أستمتع بالأمر، وفي أول لمسة تكون مطالب بتسجيل هدفا هذا مشابه لما يمر به الحراس الذين لا يشاركون في اللعب لفترات طويلة ثم عليه التصدي للفرصة إن جاءت عليه".

وعمن سيختاره لتسديد ركلة جزاء لإنقاذ حياته حال حدث ذلك أجاب بحسم "كريستيانو رونالدو بنسبة 100%".

أما عن أفضل قائد لعب معه أجاب "واين روني، ولو سأختار لاعبا سابقا أحب اللعب معه كنت سأقول روني كذلك لكنني لعبت معه لذا سأختار بول سكولز".

وكشف اللاعب الإنجليزي "في صغري كنت ألعب مع أشقائي كحارس مرمى وبعدها كنت أرغب في أن أكون حارس مرمى".

وأتم مازحا "سأحرس مرمى الفريق إن احتاجني لظرف طارئ لأنني لا أثق في أي لاعب آخر".