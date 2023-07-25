خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم كريم العراقي.. ورد المصري

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 21:52

كتب : عمرو نبيل

كريم العراقي - المصري

طلب نادي البنك الأهلي ضم كريم العراقي ظهير المصري حسبما علم FilGoal.com.

ولا يمانع المصري في بيع لاعبه، وحدد الفريق 15 مليون جنيه قيمة بيع اللاعب.

وخاض العراقي 169 مباراة بقميص المصري في جميع المسابقات سجل خلالها 3 وصنع 7.

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الظهير الأيمن البالغ 25 عاما شارك الموسم الماضي في 20 مباراة في الدوري المصري وكأس الرابطة.

وخسر العراقي نهائي كأس الرابطة المصرية منذ أيام أمام سيراميكا كليوباترا، حيث شارك في المباراة أساسيا.

وحصد العراقي مسيرته لقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر الأولمبي وشارك في أولمبياد طوكيو 2020 حيث ودع الفراعنة من ربع النهائي ضد البرازيل.

وضم البنك الأهلي في سوق الانتقالات الجارية كل من أيمن أشرف وأيمن مدبولي بعد نهاية تعاقد الثنائي مع الأهلي والإسماعيلي على الترتيب.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أنهى كافة التفاصيل بينه وبين جريندو لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

المصري البنك الأهلي كريم العراقي
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