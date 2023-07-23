خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع جريندو

الأحد، 23 يوليه 2023 - 16:01

كتب : عمرو نبيل

هدف جريندو مع المصري في شباك الإسماعيلي

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع محمد عبد اللطيف "جريندو" في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد جريندو مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أنهى كافة التفاصيل بينه وبين جريندو لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي خبر في الجول - البنك الأهلي يحصل على توقيع معاذ الحناوي لمدة موسمين الصفقة الثانية.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدبولي خبر في الجول – البنك الأهلي يجدد عقد أحمد ياسر بطلب من بابا فاسيليو

وأتم البنك الأهلي اتفاقه بالتعاقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة مع جريندو.

ومن المتوقع أن يعلن نادي البنك الأهلي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن النادي قد أتم اتفاقه مع اللاعب منذ فترة قصيرة وانتظر نهاية الموسم وخوض نهائي كأس الرابطة مع المصري قبل الإعلان الرسمي.

وكان البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي عن ضم صفقتين لتدعيم الموسم الجديد.

إذ تعاقد البنك الأهلي مع أيمن أشرف مدافع الأهلي بشكل رسمي بالإضافة إلى أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي.

وجاء التعاقدين في صفقة انتقال حر مثلما هو الحال مع جريندو.

كما توصل البنك الأهلي لاتفاق مع معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين وفقا لما علمه FilGoal.com.

وتوصل النادي أيضا لاتفاق مع سمير فكري لاعب الداخلية، ولكن لم يعلن النادي بشكل رسمي سوى عن أيمن أشرف وأحمد مدبولي.

المصري البنك الأهلي جريندو
نرشح لكم
تقارير: الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع قائد ليون ذا أثليتك: إسماعيلا سار إلى مارسيليا تقرير: محرز وسان ماكسيمان يعبران الكشف الطبي مع أهلي جدة منافس الزمالك - النصر السعودي يضم مدافع مانشستر يونايتد مدرب نيوكاسل يلمح لانتقال سان ماكسيمان إلى الدوري السعودي بالمستندات - في الجول يكشف توقيع أحمد عيد على بند الانتقال إلى إنبي.. وخطوة النادي البترولي خبر في الجول - صراع ثنائي على مهاجم البنك الأهلي موسى ديابي إلى أستون فيلا
أخر الأخبار
موعد طرح تذاكر مباريات البطولة العربية 14 دقيقة | الوطن العربي
جوارديولا يتحدث عن عودة دي بروين 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع جريندو ساعة | ميركاتو
إلغاء ودية توتنام ضد ليستر في تايلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
لا يتهاون حتى في الوديات.. هالاند يقود سيتي لفوز خماسي على يوكوهاما ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي.. وانتقاد طولان ساعة | الدوري المصري
تقارير: الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع قائد ليون ساعة | ميركاتو
كاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي 4 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة