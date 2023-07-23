خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع جريندو

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع محمد عبد اللطيف "جريندو" في صفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد جريندو مع المصري بنهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد أنهى كافة التفاصيل بينه وبين جريندو لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل.

وأتم البنك الأهلي اتفاقه بالتعاقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة مع جريندو.

ومن المتوقع أن يعلن نادي البنك الأهلي الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن النادي قد أتم اتفاقه مع اللاعب منذ فترة قصيرة وانتظر نهاية الموسم وخوض نهائي كأس الرابطة مع المصري قبل الإعلان الرسمي.

وكان البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي عن ضم صفقتين لتدعيم الموسم الجديد.

إذ تعاقد البنك الأهلي مع أيمن أشرف مدافع الأهلي بشكل رسمي بالإضافة إلى أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي.

وجاء التعاقدين في صفقة انتقال حر مثلما هو الحال مع جريندو.

كما توصل البنك الأهلي لاتفاق مع معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين وفقا لما علمه FilGoal.com.

وتوصل النادي أيضا لاتفاق مع سمير فكري لاعب الداخلية، ولكن لم يعلن النادي بشكل رسمي سوى عن أيمن أشرف وأحمد مدبولي.