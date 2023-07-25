بعد التوقيع لـ الظفرة.. الرمادي يكشف موعد حسم موقفه من العودة لـ سيراميكا

كشف أيمن الرمادي موعد حسم موقفه النهائي من تدريب أحد فريقي الظفرة الإماراتي وسيراميكا كليوباترا.

وأعلن نادي الظفرة تعيين الرمادي مديرا فنيا للفريق للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا الذي استمرت معه مهمته لأقل من أسبوع واحد.

وقال أيمن الرمادي عبر إذاعة أون سبورت: "كان لدي ارتباط مع الظفرة الإماراتي منذ شهر، واتفقت مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا على العودة للإمارات لأحدد مصيري".

وأضاف "قبل تولي مهمة تدريب سيراميكا أخبرتهم أن لدي اتفاق مع الظفرة، ووصلت أمس الإثنين وقبل 1 أغسطس سأحسم الأمور".

وتابع "أبلغت نادي الظفرة أنني سأقود نهائي كأس الرابطة مع سيراميكا، وبعودتي بعد خوض المباراة لأن لدي ارتباط معهم، وحتى الآن لا يوجد ارتباط رسمي".

وشدد "كأي مدرب لدي عرضين ولكل عرض مميزاته، وصلت الإمارات لمعرفة موقفي وأقرر بعدها هل سأستمر في الإمارات أم أعود لخوض تجربة في مصر".

وأردف "لدي تضارب قوي في ذهني ولم أعرف ماذا أفعل بعد، الموضوع يتعلق باختيار الطريق وأسس النجاح وأحلم أن جزءا من مجموعة عمل لها استراتيجية معينة".

وأتم "أردت تثبيت أقدامي لأنني أخطو خطواتي الأولى في مصر، اتفقت على هيكلة أخرى للمراحل السنية وتوحيد أسلوب اللعب لكل فرق النادي، وهو ما عرضته على سيراميكا والظفرة".

وقال الرمادي عبر إذاعة أون سبورت إف إم في وقت سابق: "لدي ارتباط معين مع أحد الأندية في الإمارات يجب أن أنهيه قبل بداية أغسطس ولا أعرف طريقي حتى الآن".

وأتم "من الممكن أن أدفع الشرط الجزائي ولكن أنا ملتزم بكلمة ولن أرحل سوى بموافقة المسؤولين".

مسيرة الرمادي في الإمارات استمرت بدءا من عام 1999 ولمدة تقارب الـ 20 عاما وبدأ في الدرجة الأولى في 2008، وفي 2019 حل ثانيا في جائزة أفضل مدرب بدوري المحترفين الإماراتي.

وتخصص المدرب المصري في الصعود بالفرق إلى الدوري الإماراتي الممتاز إذ فعلها 7 مرات، منها 3 مرات مع دبي، ومرة مع الظفرة والشارقة واتحاد كلباء وعجمان.

كما وصل مع دبي لربع نهائي كأس الإمارات لأول مرة في تاريخه، وساهم في بقاء الظفرة بالدوري الممتاز عام 2008.

وقاد فريق عجمان 5 مواسم متتالية حتى رحيله في موسم 2020-2021، وفي موسم 2018-19 قاد الفريق لحصد 37 نقطة كأكثر عدد من النقاط جمعه الفريق في دوري المحترفين.